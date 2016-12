¡Sobrevive a la Navidad!

Los accidentes no paran, y es importante tomar precauciones en esta época

GUADALAJARA, JALISCO (23/DIC/2016).- En esta temporada invernal los accidentes están a la orden del día, desde percances viales, hasta incidentes en el hogar. Es muy importante cuidar a los niños y vigilarlos a todas horas para proteger su integridad, y así evitar desastres.

Algunas de las recomendaciones para tener unas vacaciones seguras, y de esa forma evitar accidentes en esta temporada navideña son:

• Apagar las luces navideñas durante las noches; evitarás un incendio.

• No dejar a los niños al alcance de objetos punzocortantes.

• Cerrar instalaciones de gas y apagar la luz si salen de viaje para no producir sobrecargas.

• Evitar el uso de juegos artificiales y cohetes, ya que puede causar quemaduras o amputaciones.

• Evitar conducir en estado de ebriedad.

• Tener en la agenda telefónica los números de la Cruz Roja, Policía, y Ambulancia.

• No dormir con calentadores de gas o eléctricos encendidos.

• Activar alarmas y mecanismos de seguridad en casa.

• Evitar cambios bruscos de temperatura, es muy importante no automedicarse en esta temporada al presentar síntomas de gripe; se debe consultar a un médico y consumir alimentos con vitamina C.

• Procurar contar con un extintor en casa.

• Procura que todas las extensiones eléctricas, series navideñas, adornos y otros, incluyan pequeños fusibles de protección para aislar una falla local de la instalación, sin afectar el circuito completo de la vivienda.

Además, es recomendable buscar actividades físicas y mentales para los niños, ya que de esta manera canalizarán su energía y así se evitarán accidentes. Con estos prácticos consejos se disfrutarán más las fiestas decembrinas y de año nuevo, además de que se disminuirán los riesgos de percances en esta temporada invernal.

TOMA EN CUENTA

Teléfonos de emergencia

Ambulancia Aérea y Terrestre: 3616-9616

Cruz Roja Mexicana: 3613-1550/ 3614-5600

Departamento de Tránsito: 3819-2424

Locatel (24 hrs.): 080

Policía Municipal de Guadalajara: 3668-0800

Policía Municipal de Zapopan: 3656-5656

Reporte de Fugas de Gas L.P.: 3812-5770/ 3812-5647

Unidad Estatal de Protección Civil : 3675-3060