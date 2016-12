Tips para pasar una Navidad y Año Nuevo grandiosos

Disfruta de la unión familiar y comparte con las amistades en estas fechas decembrinas

CIUDAD DE MÉXICO (21/DIC/2016).- Temporada navideña, en donde se hace el balance del año y se proyecta un inicio positivo del siguiente. Más allá de la religión, el 24 y 31 de diciembre representan el fin de año con festejos, unión familiar y tiempo para compartir con las amistades justo cuando en el calendario se termina 2016.



Asimismo, vienen las vacaciones. Los seres humanos planean con gusto su nuevo destino para conocer otra parte del mundo. Un tip recomendado es seleccionar un lugar en el que se nutra el alma y el descanso sea garantizado. ¿Qué tal la playa? México cuenta con paraísos catalogados de los mejores del mundo: Los Cabos, Riviera Maya, Zipolite y Puerto Escondido, son maravillosos.



El mar tiene magia infinita. Algo infaltable para hacer en el agua salada, es bañarse justo el 31 de diciembre para renovar las energías que serán indispensables para arrancar otro ciclo, que 2017 traiga prosperidad y productividad. Meditar cerca al océano, también se aconseja para despejar la mente y prepararse para un nuevo comienzo.



Salir con el grupo de amigos a ver las luces navideñas que decoran la ciudad, no puede dejar de faltar en la agenda. Además, los gobiernos locales siempre disponen de áreas de esparcimiento y recreativas como pistas de hielo y juegos interactivos que óSon gratis!



Cocinar es una manifestación de unión. Para la Cena de Navidad, la familia podrá interactuar en torno a la comida. Que cada miembro del hogar prepare algo delicioso, será divertido y diferente; así mamá no será la que siempre cocine.



Los rituales del Fin de Año no pueden faltar. Limpiar la casa con una escoba nueva, quemar sándalo, purificar el aire con esencias de canela, son infalibles para que la magia de la Navidad esté presente en el hogar y cubra a cada integrante de éste.



Hacer balances: recordar lo bueno, desechar lo no tan positivo; sacar cuentas de los gastos y ganancias del año y pensar en el ahorro, son tareas indispensables que brindan estabilidad. El portal mypresszone.com.mx hace una invitación para adquirir una alcancía; ópodría ser el típico cochinito! Y comenzar a llenarlo con billetes de 100 pesos; el reto es abrirlo en la próxima Navidad.



Por último, ¿alguna mejor idea que ir de compras y renovar el vestidor? Esto suele ser otro gran plan que sirve para atraer buena vibra. Así, se donará la ropa que ya no se use a quien más lo necesite; ésta es una bonita labor que alimenta el corazón y hace feliz a los desfavorecidos. No hay mejor Navidad y Año Nuevo más especial que compartir. Felices Fiestas.