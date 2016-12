Tips para reforzar la seguridad de los niños en esta Navidad

Pensar siempre en su seguridad es prioridad en el hogar y esencial para cualquier familia

CIUDAD DE MÉXICO (20/DIC/2016).- Debemos recordar que los niños, a través de los sentidos, conocen el mundo y es así como descubren su entorno. Por esta razón al tener niños en casa, debemos observar las mayores precauciones.

Pensar siempre en su seguridad es prioridad en el hogar y es esencial para cualquier familia. Es por eso que BIC nos da los siguientes consejos.

1.- La cocina. Enseña a tener respeto por este cuarto a tus pequeños, es un espacio en donde definitivamente no se debe jugar cuando estás cocinando, ya que la estufa y el horno se encuentran a altas temperaturas.

Dentro de la cocina se pueden encontrar utensilios punzocortantes que podría causar mucho daño si llegan a las manos de un pequeño. Sin embargo para la mayoría de estos productos existen opciones viables que son igual de funcionales, pero cuentan con un seguro extra que no permite que se hagan daño si llegasen a tomarlos por error.

2.- Nunca permitas que los pequeños se acerquen al fuego. Es importante hablarles desde temprana edad acerca de los peligros del fuego. Esté puede resultar atractivo a la vista pero nunca olvides el riesgo que esto puede traer.

3.- Mascotas. Los animales domésticos, son grandes compañeros, pero algunos pueden no estar acostumbrados a convivir con un niño. Si tienes un perro y por primera vez llega un bebé o un niño a tu casa, acércalos poco a poco para que se acostumbren uno al otro.

4.- Ten cuidado con sustancias nocivas. Mantén alimento, juguetes y productos de limpieza fuera del alcance de los niños, especialmente si son tóxicos o muy pequeños, esto con el fin de evitar que los pequeños los introduzcan en sus oídos, nariz o los ingieran.

5.- Escaleras. Para trasladarnos de una planta a otra es necesario utilizar las escaleras. Existen compuertas específicamente diseñadas para evitar que los niños bajen sin supervisión. Cuando compres tu compuerta, ésta tiene que ajustarse al ancho de tu escalera y con una altura superior a la de tus niños.

6.- La hora del baño. La temperatura del agua es algo que siempre debes tomar en cuenta, no debe de estar ni muy fría ni muy caliente. La temperatura ideal oscila entre los 23 y los 25 ºC. Debe ser agua agradable para tu codo, ya que las terminales nerviosas no están tan acostumbradas al agua caliente como las de la mano y con esta parte de tu cuerpo podrás verificar que tu hijo no sentirá muy caliente el agua.

7.- Aparatos para el cuidado del cabello. Enrolla siempre los cordones y guárdalos en un lugar fuera del alcance de los niños o en un cajón o puertas que cuenten con seguro de niños.

8.- Nunca dejes a tu hijo desatendido en el baño ni siquiera por unos segundos. Es importante verificar que el piso de la regadera no tenga jabón, pues podría resultar muy resbaloso. Para evitar este tipo de accidentes existen productos diseñados específicamente para hacer el piso de las regaderas más seguras.