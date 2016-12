Trucos con el delineador que cambiarán tu vida

Es clave para nuestra rutina de belleza pero nadie podrá negar que es difícil de manejar

CIUDAD DE MÉXICO (20/DIC/2016).- ¿Dónde estaríamos en esta vida sin delineador? ¿Adele sería Adele sin ese delineado impacto? ¿Kim Kardashian tendría un look natural sin sus tres capas delineadores?

Sería un mundo muy gris y triste sin un delineador, pero aunque ésta herramienta sea la clave para nuestra rutina de belleza, nadie podrá negar que es difícil de manejar. Así que nunca están de más los trucos y tips para perfeccionar este arte.

Haz una guía primero: Momentos desesperados requieren medidas desesperadas, ¿y hay un momento más desesperado que cuando tratas de perfeccionar tu cat eye? Si estás en la búsqueda de un look preciso que requiere delineador líquido, asegúrate de hacer una guía del delineado primero con un lápiz café. Así habrá menor riesgo y mayor precisión.

Usa un post it: El cat eye no es fácil, y mucho menos si tienes que realizarlo con prisa. Tu mejor opción es colocar un post en tus ojos (o 2, si gustas) para tener un delineado súper preciso. La clave está en colocar el post it en la orilla de tu ojo hacia la ceja ¡y listo!

No uses desmaquillante cuando metas la pata: Esto suena contraproducente, pero a menos que tengas una mano muy precisa, te arriesgarás de poner desmaquillante en todos lados, incluso en los lugares que ya estaban bien. Lo mejor es que tomes un hisopo, coloques tan sólo una gotita de desmaquillante y seas lo más cuidadosa posible.

Usa tu rímel como delineador: Cuando vas tarde y apenas y puedes enchinarte las pestañas, aprovecha tu rímel para tener el mismo efecto del delineador. El chiste es colocar la máscara, tanto en el cuerpo de la pestaña, como en la raíz para abrir más tu mirada. Este truco te hará lucir unos ojos más grandes y, aunque no tiene el efecto completo del delineador, al menos intenta hacer algo al respecto.

Elige el correcto: Yo sé que el delineador líquido es el más completo, pero si apenas estás empezando, te recomiendo ampliamente un delineador en marcador. Es mucho más fácil de manejar y ofrece mayor precisión, sin mencionar que con él podrás atreverte a experimentar con diferentes diseños.

Combina tu delineador con tus sombras: El delineador negro es un clásico, pero ahora en día está de moda usar otro tipo de tonalidades. Si combinas tus sombras con tu eyeliner, además de que tu look tendrá más definición, te verás súper moderna.

Coloca bien tu espejo: En lugar de usar el espejo del baño, coloca un espejo en una mesa, debajo de tu piel. Si ves para abajo, tus cejas no te estorbarán y tendrás un mejor panorama para enmarcar tus ojos.