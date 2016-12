Mexicanos viven sin saber que tienen hepatits C

Cerca de un millón padecen la enfermedad y lo desconocen

CIUDAD DE MÉXICO (19/DIC/2016).- Cerca de un millón de mexicanos padecen hepatitis C y la mayoría de ellos no lo sabe, indicó la doctora Ruby Chirino Sprung, integrante de la Asociación Mexicana de Hepatología (AMH).



En un comunicado, la especialista explicó que la hepatitis C es una enfermedad que lesiona el hígado y dificulta su correcto funcionamiento, pero que además tiene consecuencias graves por el daño permanente.



"Quienes recibieron una transfusión sanguínea antes de 1994 podrían estar en riesgo de tener el virus, porque antes de esa fecha la sangre no era examinada para descartar la hepatitis C", comentó.



Uno de los casos fue el de Rosalía Castillo, quien recibió tres transfusiones de sangre a los 18 años. "El virus no se había manifestado hasta hace 6 años", dijo Rosalía, quien actualmente tiene 70 años de edad, pero que gracias al avance de la ciencia hoy está curada de ese padecimiento.



"Me operaron de los pies y ahí fue donde el médico notó que había un problema, por lo que acudí con un hepatólogo", agregó.



El tratamiento que le dieron a Rosalía Castillo fue una esperanza para vivir. "El proceso para mí fue relajado y sin efectos secundarios, el último estudio que me hice fue en febrero y ya salió negativo; me siento muy afortunada de seguir viviendo", relató.



La doctora Ruby Chirino afirmó que "afortunadamente en México ya está disponible el primer tratamiento libre de interferón, que cura en 12 o 24 semanas la hepatitis C, según sea el caso, y tiene una tasa de curación de 97 al 100 por ciento".



El método disponible -aprobado por la Cofepris desde mayo de 2015-, refirió la experta "es libre de interferón, por lo que los efectos secundarios son mínimos, lo que resulta benéfico para los pacientes".



Destacó que aunado al tratamiento, es muy importante el apoyo de familiares y amigos para los pacientes en este proceso, ya que "la hepatitis C es considerada una enfermedad que antes no podía curarse".



Chirino Sprung recomendó estar alerta ante cualquier factor de riesgo, para que la enfermedad sea diagnosticada a tiempo y pueda curarse.