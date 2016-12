Barrios con sabor a hip hop

La ONG nace con la idea de promocionar la cultura de paz a través del arte y la educación

GUADALAJARA, JALISCO (18/DIC/2016).- Son las 17:00 horas en el plaza cívica de la colonia Miravalle, es sábado 10 de diciembre y aunque el Sol cala, si uno se va la sombra en cuestión de minutos el frío hace de las suyas, claro, ya se siente el clima de Navidad. Un grupo de personas está haciendo pruebas de sonido, en el quiosco, un grupo de jóvenes raperos que hacen del Hip Hop su estilo de vida, en aproximadamente una hora más estarán presentando su propuesta musical: todos forman parte del proyecto “Esencia Hip Hop”, que organiza la ONG Más música, menos balas en coordinación con el Festival Cultural Permanente Sucede de Guadalajara.

La gente poco a poco comienza a llegar, en realidad son pocas personas, hay un señor en una banca de la plaza que incluso se compra dos micheladas sin saber aún a ciencia cierta lo que verá en cuestión de minutos. Las sillas están dispuestas frente al quiosco para que los vecinos del barrio que lo deseen se sienten a escuchar a los raperos, mientras, los niños se pueden divertir en los talleres que hay para ellos, por ejemplo practicar break dance o hacer grafiti.

Belén Palacios, directora de Más música, menos balas y coordinadora del proyecto “Esencia Hip Hop”, señala que la ONG se gestó desde el 2011, inició en Acapulco y seis meses después desembarcó en Guadalajara , ya tienen cerca de cinco años trabajando acá, de hecho, subraya, que la organización tiene presencia en cuatro Estados de la República (Guerrero, Ciudad de México, Monterrey y Sinaloa) y también en varios países del mundo a través de artistas embajadores y gestiones culturales que pertenecen a la red Cultura Viva Comunitaria que es parte de toda Latinoamérica.

“La ONG nace con la idea de promocionar la cultura de paz a través del arte y la educación con diferentes maneras: intervención y/o recuperación de espacios públicos, cine al aire libre, ciclos itinerantes de música, conciertos, y un tianguis cultural y emergente en Acapulco. La ONG ha tenido presencia a través de diferentes proyectos, muchos en la independencia, porque nosotros nos hicimos muy fuertes promoviendo la autogestión, prácticamente todas las actividades que hemos realizado y los proyectos de vinculación internacional han sido a través de las gestiones independientes”.

Sin embargo, destaca, a veces han tenido la suerte de ser apoyados con instituciones de gobierno, como este caso con “Esencia Hip Hop” que lo adopta la dirección de Cultura de Guadalajara, “es nuestro primer proyecto que es financiado y apoyado desde este aspecto por una dirección de cultura o una institución, casi los demás proyectos con las demás instituciones que han estado presentes han sido con diferentes facilidades, pero no con recursos, esta es la primera vez y estamos felices”.

La Dirección de Cultura de Guadalajara les otorgó el recurso de 425 mil pesos para este proyecto que comenzó en julio del 2016 y que ha recorrido algunos de los barrios más importantes de Guadalajara: San Andrés (julio), San Rafael (agosto), Santa Cecilia (septiembre), San Juan de Dios-Centro (octubre), Polanco (noviembre), Bosques de la Victoria (diciembre) y la clausura en Miravalle.

En todos los barrios como el que sucedió en Miravalle, se ha tratado de involucrar a los vecinos, que se acerquen a vivir su barrio a través de la música y el arte, así como el señor de la michelada y las señoras que cargan a sus hijos en las piernas, mientras ven cómo se organiza el concierto íntimo en la plaza cívica, en tanto Belén se dedica a repartir globos a los niños y preparar bolsas con botonas a espaldas del kiosko donde hay un toldo donde pueden descansar los raperos a la espera de su turno para cantar, sin embargo, la mayoría está platicando con lo colegas y revisando los detalles, la noche está a punto de caer.

Belén comparte que este recurso económico es para pagar la producción técnica, mapping, pantallas gigantes, el sonido, escenario móvil, mobiliario y los honorarios del equipo técnico y de los artistas. “Han pasado por este proyecto de julio a diciembre más de 100 talentos, locales y de Ciudad Juárez, Durango, Tijuana…. Se genera una vinculación y una linda comunidad. El 90 por ciento de los artistas que han participado, han cobrado sus honorarios, y eso nos ha resultado muy lindo desde la perspectiva de que hemos logrado apoyar a una cultura urbana que muchas veces por ahí está relegada”.

Los barrios donde se realizó “Esencia Hip Hop” fueron elegidos por la ONG con dos criterios, el aspecto del talento y cómo se vive la cultura urbana en el barrio, el otro fue que estos barrios, algunos, tienen índices de violencia. “Llegamos a estos barrios de una manera espontánea, pero siempre teniendo una vinculación comunitaria, siempre nos sentimos muy adoptados cuando llegamos, no como de afuera, sino que ya nos sentimos parte del barrio”.

En la experiencia que ha vivido Belén con este proyecto, se da cuenta que las familias sí acuden y sobretodo los niños se divierten mucho. “Hemos tenido en promedio a 200 o 250 personas por evento, solamente suspendimos uno porque nos agarró la lluvia. Las experiencias son muchas, hay artistas que ahora ya están trabajando por colaboraciones, se han metido a estudios a trabajar juntos, se han conocido en nuestros eventos, han participado cuatro crews de break dancers profesionales. Hemos estado filmando un documental de todo este proyecto que involucra las siete intervenciones en espacio público, una muestra de murales en el LARVA en febrero y la filmación de un video que en vinculación con la red Cultura Viva Comunitaria de Iberoamérica vamos a distribuir en 11 países del mundo”.

El tráiler del documental lo presentarán en febrero cuando hagan la muestra de murales y en marzo harán una serie de presentaciones en la ciudad, con la intención de que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) les dé un espacio en su selección de documentales. El documental irá a El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. “Escena Hip Hop” está planeado para llevarse a otros municipios.

La escena del Hip Hop en Guadalajara

Y mientras Vekors, originario de Ciudad Juárez está cantando en el quiosco, que a sus alrededores poco a poco se comienza a poblar de público, Anexo Leiruk, otro de los talentos que pronto subirá al escenario, explica que ser parte de este movimiento que conecta con los barrios es muy importante porque la gente se interesa, le gusta la música, y hay un derribamiento del tabú de que el Hip Hop es música para delincuentes.

“Yo empecé a crear música muy pequeño, desde los 13 o 14 años más o menos, primero como de hobbie y en 2012 empecé a tomarlo más seriamente para convertirlo en mi estilo de vida y en mi ingreso. Tengo 10 trabajos musicales, entre ellos dos discos originales, uno de ellos lo voy a estrenar en enero del 2017, se llama ‘Bendición’ y todo se puede encontrar en plataformas digitales y YouTube, tengo 22 años y soy de aquí de Guadalajara”.

A Anexo le gusta hablar de romance, de la felicidad, de la tristeza, de su lado negativo y rebelde, la música para él una fuente de deshago, toda la gama de emociones que tiene un ser humano, tampoco es ajeno a los temas sociales y políticos donde también hace una crítica al sistema.

“Me gusta promover el arte y que cada vez más gente a través de él, pueda llevar su vida y su trabajo, que para un niño le sea más fácil hacer esto si la música es lo que lo apasiona”. Como Víctor Alfonso Curiel -que es su nombre real- también es productor de audiovisuales, de música, un poco fotógrafo y también diseñador.

“Puedo apoyar a chavos que les guste el grafiti, a chavas que les guste el baile, pongo mi grano de arena y en algún momento, una de mis metas, es poder solventar una escuela o algún tipo de talleres para que haya más de esto en las colonias y es lo que me llamó la atención de ‘Esencia Hip Hop’ que está en el mero punto donde están pasando las cosas”.

Las mujeres en la escena

Elo Santana, es también una de los talentos de “Esencia Hip Hop” es además curadora de los talentos que forman parte de él, y lo mismo participa organizando el evento, que apoyando en la logística, se trata de hacer equipo y ser solidarios. Elo es de las pocas mujeres que a nivel local desarrollan su carrera musical en el Hip Hop, cuenta que pudieran ser no más de 10 las chicas que están involucradas en este estilo de vida.

“Yo empecé en el 2012. Fue un golpe de suerte, un amigo me invitó a abrir el concierto de un rapero español muy conocido -Nach- y me presenté ante muchas personas. En lo personal ha sido algo muy difícil estar en este medio porque de un cien por ciento de amistades el 90 por ciento son hombres y de pronto es mal visto por la sociedad que me ven con puros hombres y en ese renglón empiezan a hablar y decir cosas”.

Pero dentro del círculo del Hip Hop local, Elo nunca se ha sentido discriminada, al contrario, sus amigos y compañeros la impulsan a dar lo mejor de sí. Su familia también ha sido una fiel aliada de sus decisiones. “Este es mi medio. Todos nos apoyamos mucho, de pronto sí es un tema de competitividad”. Elo canta y rapea, le gusta mucho escribir de amor y desamor, aunque de pronto le nace hablar de experiencias propias y de quienes están a su alrededor.

“De algo que yo haya aprendido, me gusta escribirlo para compartirlo. Me encanta cantar y rapear, antes de hacer esto, interpretaba covers, pero rapear es algo que me ha ayudado mucho a crecer, de hecho de ahí me atrevo a decir que comenzó mi carrera bien, porque inicié actuando, ya voy a cumplir cuatro años rapeando y ocho cantando. Tengo 23 años de edad”. Elo comenzará a trabajar en su disco en Tala, haciendo mezclas de rap con fusiones latinas.