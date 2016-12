Pacientes diabéticos deben cuidar alimentos navideños

Piden vigilar en la época de posadas la ingesta de dietas altas en grasas y azúcares

GUADALAJARA, JALISCO (17/DIC/2016).- Quienes tienen diabetes no deben ingerir alimentos propios de la época navideña por su alto contenido de grasas y azúcares, afirmó la experta Panee Torres Rebollar, quien sugirió a este sector cuidar su alimentación durante las fiestas decembrinas.



Indicó que los platillos que normalmente se consumen en México durante las celebraciones decembrinas, caso del ponche de frutas, los buñuelos, el pozole y la birria, sólo por citar algunos ejemplos, contienen altas cantidades de grasas y azúcares, por lo que no se recomiendan a los pacientes que padecen diabetes.



La médica adscrita a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 91 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, pidió también no caer en excesos alimenticios.



Insistió en que personas con dicha patología deben evitar ciertos platillos y tratar de controlar el número de calorías consumidas diariamente, a fin de evitar un cuadro clínico de descontrol de glucosa en sangre.



"Lo ideal es que los pacientes con diabetes estén asesorados por un equipo multidisciplinario. En términos generales se les recomienda la ingesta de cítricos ricos en vitamina E, C y carotenos. Estas sustancias las encontramos en frutos de temporada como la mandarina, la lima y la toronja", detalló.



En caso de que la persona desee consumir una ración de comida navideña, debe equilibrar el resto de su alimentación de ese día para no sobrepasar la cantidad de kilocalorías recomendadas.



En este sentido, Torres Rebollar pidió a la población acudir con su médico familiar o a chequeo en los módulos PrevenIMSS y de este modo recibir orientación, con el fin de ajustas su menú para estos días.



"Por ejemplo, si vamos a comer un poco de pozole, la bebida no debe ser un ponche o atole, sino agua simple o un té sin endulzar. Igual que al resto de la población, al paciente diabético se le recomienda incluir alimentos ricos en fibra, carnes blancas, leguminosas y suplementos" para complementar la dieta, dijo.



Alertó que los síntomas iniciales de un descontrol de glucosa en sangre son aumento del hambre y de la sed, así como del número de veces que se orina en un lapso de 24 horas. De presentarse este cuadro la persona debe acudir con un médico para estabilizarse.