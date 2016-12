Cirugía estética de nariz, de las más complejas

Esto debido a que es un órgano que tiene varias estructuras que cicatrizan en forma diferente

CIUDAD DE MÉXICO (16/DIC/2016).- De las cirugías estéticas, la de nariz es una de las más frecuentes y más complicadas de realizar, aseguró el otorrinolaringólogo y experto en rinoplastias y blefaroplastias, Sergio Ochoa.



"La cirugía de nariz es la más difícil dentro de la cirugía plástica en general, porque es un órgano que tiene varias estructuras que cicatrizan en forma diferente", indicó.



En entrevista, señaló que aún cuando el resultado de la cirugía es bueno, si la cicatrización del paciente no es la correcta puede que no se obtenga "un resultado ideal".



De los métodos de este tipo de cirugía, comentó que éstos han evolucionado de las primas operaciones, que iniciaron hace muchos años en Alemania con pacientes judíos, con el objetivo de retirar suficiente tejido.



"Estas técnicas se hicieron universales y siguió ese concepto de quitar, quitar, quitar, hasta dejar narices muy pequeñitas o muy respingadas o muy cerradas, y eso ocasionó problemas de tipo funcional a largo plazo", compartió.



El doctor del grupo médico Clinimed señaló que en la actualidad las cirugías cosméticas de nariz deben respetar la forma y la función de dicha parte de la cara.



"El concepto actual es que sea una cirugía que tenga resultados naturales y que se haga una resección mínima de los tejidos", aseveró.



Asimismo, aclaró que aunque ha incrementado el número de casos de hombres que deciden modificar esta parte del cuerpo, las mujeres de entre 16 y 35 años son las que más recurren a este procedimiento cosmético.



"La nariz está sometida a traumatismos múltiples desde que el niño empieza a caminar porque es la parte más prominente de la cara, eso condiciona alteraciones de tipo funcional y estético por lo que el paciente busca la corrección", expresó.



Ochoa precisó que hay cirugías de nariz de tipo funcional y de corte cosmético. Sin embargo, cada vez son más los pacientes que recurren a la cirugía integral, es decir, que acuden para mantener un mejor funcionamiento de la nariz y de paso para embellecerla.



Por tal motivo, recalcó, el número de cirujanos plásticos y de otorrinolaringólogos ha crecido en los últimos años, lo que ha permitido que exista una variedad en los costos de la cirugía que van de los 25 mil a los 50 mil pesos.



No obstante, subrayó, una persona que decida someterse a estas prácticas debe verificar que los especialistas mantengan la certificación vigente de sus respectivos consejos.



Además es necesario buscar a otros pacientes que hayan pasado por el proceso y observar los resultados, recomendó el especialista.