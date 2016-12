Emiten sugerencias para evitar quemaduras en invierno

Piden revisar instalaciones y atender fugas de gas para que no ocurran accidentes

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA (15/DIC/2016).- Las personas que utilizan calentadores o chimeneas deben tomar precauciones al momento de encenderlos, para evitar accidentes que deriven en quemaduras, señaló la Secretaría de Salud.



La dependencia recomendó revisar las instalaciones de los calefactores, reparar cualquier fuga de gas, no utilizar mangueras de plástico y principalmente evitar el dormir con calentones o chimeneas encendidas.



En un comunicado, señaló que las quemaduras son lesiones ocasionadas por exposición excesiva al frío o contacto directo al calor.



Durante el invierno es frecuente que ocurra algún accidente por esta razón, "pues se encienden fogatas, calentadores de gas o eléctricos en el interior de las viviendas", indicó el Jefe de la Unidad de Quemados de Chihuahua, doctor David Flores.



En el caso de que ocurra alguna quemadura, es importante cortar la ropa del herido con tijeras y retirarla lo antes posible, evitar aplicar cualquier tipo de sustancias y llevarlo de inmediato a la unidad médica para que un especialista le pueda ofrecer el tratamiento de acuerdo a la lesión, expuso el especialista.



Manifestó que "entre los distintos casos de quemaduras que afectan a las personas, está la de primer grado, que es una lesión en la parte superficial de la piel".



También existen las quemaduras de segundo grado, cuya característica principal es la formación de ampollas por traspasar la piel hasta llegar a la dermis" explicó el médico.



Las quemaduras de tercer grado, son aquellas que afectan la piel, la dermis, el tejido subcutáneo, hasta llegar al tejido más profundo, que se reconoce por la apariencia de carbonización y se caracteriza por que no existe dolor en la zona, dijo.



Estás lesiones se dividen en críticas, moderadas y menores; las críticas son las que afectan las manos, pies, cara, genitales y vías respiratorias. Mientras que las moderadas son las que abarcan del 10 al 75% de la piel y por último las quemaduras menores las cuales abarcan del 2 al 10 % de la piel del paciente.



La Secretaría de Salud explicó que para prevenir incendios es importante que no se sobrecarguen los toma corrientes y siempre se debe de abrir 10 centímetros las ventanas de la casa u oficina para una adecuada ventilación.