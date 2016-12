La cita perfecta para cada signo zodiacal

Sorprende a esa persona especial con la salida ideal según su personalidad

CIUDAD DE MÉXICO (15/DIC/2016).- Planear una cita puede ser complicado. Ya sea la primera, la del aniversario, o la de Navidad, seguro querrás hacer el mejor trabajo posible y darle lo mejor a esa persona especial.

Y, ¿si la del signo del zodiaco no encaja con su personalidad de pareja? Seguro te darás un par de ideas con las demás.

Acuario: Acuario marcha al ritmo de su propio tambor, ama explorar sus pensamientos y escucha las opiniones de las demás. La cita perfecta para este signo es una visita a cualquier tipo de museo, de preferencia uno nuevo o que sea de sus gustos o hobbies.

Piscis: A diferencia de acuario, quien busca entender al mundo y sus alrededores, el piscis vive en su propio universo. Usualmente se sienten intrigados por lo místico y espiritual, lo cual podrías aprovechar para tener una cita especial. ¿Qué tal un picnic bajo las estrellas? O mejor aún: ¡en un bosque encantado!

Aries: Aries, el dios de la guerra… con eso ya sabes que le gustan las cosas excitantes. Al aries le gusta la aventura y la adrenalina, cosa que seguro encontrarás en un parque de diversiones. Será un poco más caro de lo normal, pero valdrá la pena por la experiencia.

Tauro: A tauro le encanta socializar, pero al mismo tiempo llega a ser bastante reservado. En otras palabras, adora estar rodeado de personas, pero no se siente completamente cómodo expresando sus emociones. Es por eso que podría llamarle la atención tener una cita doble o una reunión entre amigos con música, un poco de vino y, por supuesto, mucho entretenimiento.

Géminis: Lo más importante para una cita de un géminis es la plática. A géminis le gusta hablar, así que el cine podría no ser la mejor opción. Ellos prefieren un ambiente más relajado, así que una velada en un restaurante tranquilo seguro sería una excelente opción.

Cáncer: Los cáncer son súper sensibles, así que son fáciles de complacer: algo romántico y detallista y lo tendrás a tus pies. Una cena romántica en casa, velas, un poco de música y, para terminar, un delicioso postre.

Leo: Leo es la combinación de un acuario y un aries; es un líder nato, pero también hace tendencias. ¿Cómo complacerlo? Llévalo a hacer algo que le encante y sea todo un experto. ¿Le gusta la música? Un concierto será lo mejor. Si es bueno para los bolos, ¡haz que se luzca!

Virgo: A los virgo les encanta crear y arreglar las cosas. Para una cita ideal, lo mejor sería una noche de juegos de mesa, tal vez un proyecto juntos como armar un rompecabezas. O, si quieren algo un poco más diferente, ¿qué tal pueblear un fin de semana?

Libra: Los libra son muy inteligentes, pero rara vez lo demuestran debido a su humilde personalidad. Son tranquilos y fáciles de complacer, así que cualquier cita sería un “boom” para ellos. Serán felices con casi cualquier cosa, así que un restaurante o una noche de películas les haría el día.

Escorpión: Los escorpio son intensos y emocionales, así que querrás evitar situaciones que conlleven mucho diálogo. Lo mejor es llevarlos al cine, pero un concierto también podría ser una excelente opción.

Sagitario: Esta persona te atrajo seguramente por ser positiva y tener una linda personalidad. Siempre ven lo bueno de las cosas, así que le animará un montón la idea de un picnic en Chapultepec. Y si tienen la oportunidad, ¡en la playa!

Capricornio: Los capricornio adoran tener el control. No son tan impulsivos ni aventureros que otros signos, así que lo tradicional podría funcionar. Asegúrate de no sacarlo de su zona de confort, pero eso no quiere decir que no puedas planear algo estupendo.