Moda masculina para las fiestas navideñas

Un look informal, pero a su vez elegante, es una buena opción

CIUDAD DE MÉXICO (14/DIC/2016).- En plena época navideña, el frío se incrementa en México; la moda entra a formar parte de las prendas que brindarán calor sin perder el estilo y las tendencias de esta temporada invernal. Para finalizar este 2016, los caballeros traerán un look informal, pero a su vez, elegante. Así lo dictan las normas para este diciembre.



Dentro del guardarropa deberán estar los abrigos y las chamarras, principales accesorios que solucionan el look en cualquier ocasión durante estos meses con bajas temperaturas.



La tendencia propone usar abrigos más largos y con capucha o chamarras de corte juvenil. La piel sintética está en auge y además contribuye con el cuidado de la fauna.



"Para esta temporada viene con fuerza el tejido y color militar, además de los estampados con manches azules, negro y blanco. Los detalles del cuello ahora son puntiagudos y se impondrán los bolsillos y botones múltiples en diseños sumamente variados, sofisticados con tejidos plásticos o en algodón", dijo Alex Hernández, director general del portal elclubdeloscaballeros.com.



Una temperatura baja no será obstáculo para un hombre de hoy. Quien en la época navideña se hace de outfits repletos de buen gusto, para disfrutar de una temperatura agradable en sus pasos.



Del tema de zapatos, los de texturas naturales con doble hebilla se imponen. Para darle una apariencia más informal, se permite combinar con un jean vaquero o un skinny fit de cintura baja y muslo tallado.



No se quedan atrás las maxibufandas que en esta Navidad aportarán mucho glamour a los hombres mexicanos. Como cada año, este accesorio para cubir especialmente el cuello y pecho, ahora jugará un rol más extravagante. No se trata de una simple bufanda, es una prenda verdaderamente colosal y fantástica para cubrirse muy bien de los descensos del termómetro.



La botas militares y con agujetas siguen de moda y cobrarán fuerza si se combinan con un abrigo tejido con estampado a cuadros estilo clásico. Así, en los días de frío, no habrá pretexto para lucir increíble.