Diversión y aprendizaje

La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 'Juan José Arreola' no es sólo un lugar donde se almacenan libros para consulta

GUADALAJARA, JALISCO (11/DIC/2016).- La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” no es sólo un lugar donde se almacenan libros para consulta, ni el espacio en el que hay que guardar silencio para no molestar. Es un recinto lleno de actividades que no se detienen ni en fin de semana.

Si no tienes plan para disfrutar este domingo y quieres descubrir las actividades culturales que ofrece la biblioteca, asiste y escucha relatos basados en leyendas, tradiciones orales y libros.

Disfruta de adivinanzas, cantos y juegos, todo de la voz de uno de los cuenta cuentos que se hacen presentes. Es una actividad pensada para toda la familia, comienza a las 13:00 horas y la encontarás en el piso 1.

Ahora que si tienes pequeños en busca de diversión, este recinto ofrece un espacio lleno de juegos de mesa que retarán sus capacidades. En el área de talleres hay rompecabezas, juegos de adivinanzas, de español, inglés y ¡hasta de matemáticas! Ven a jugar en familia y pasa un rato agradable.



Las actividades son para niños de tres años en adelante, y se pueden disfrutar todo el día, todos los días.

Finalmente, si buscas apreciar un poco de arte, en el área infantil y juvenil se encuentra la exposición pictórica: “Fábula de ciencia o ciencia de la fábula”.

Esta muestra nace de la idea de juntar la realidad de la ciencia con la metáfora de fábula interpretándolo en esta serie plástica. Permanecerá en la biblioteca todo el mes de diciembre y hasta enero del 2017.