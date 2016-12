Cinco razones detrás de las náuseas

Causas: una mala alimentación, el estrés, migrañas y los medicamentos como las pastillas anticonceptivas

CIUDAD DE MÉXICO (10/DIC/2016).- La mayoría de las mujeres relacionan las náuseas con un embarazo, pero un bebé no siempre será el culpable. Las náuseas son un síntoma no específico y puede ser indicador de muchísimas cosas. Puede ser el resultado desde una mala pizza, hasta de cáncer de páncreas. Si es persistente y no te permite comer bien, deberías acudir con un doctor.

Migrañas: ¿Te duele la cabeza? En ocasiones las náuseas son síntoma de la migraña. Muchos no verán la relación y los expertos no saben explicarla. De hecho, los especialistas siguen sin conocer la causa de las migrañas, así que tampoco podrían explicar la razón detrás de las náuseas. Lo bueno es que ambos pueden desaparecer con el tratamiento correcto.

Síndrome de congestión pélvica: La principal causa del dolor abdominal y las náuseas es el síndrome de congestión pélvica. Es causado por la insuficiencia venosa de la pelvis, así como hay venas varicosas en las piernas, existen venas dilatadas en la pelvis. Esto hace que se inflamen y ocupen más espacio del que requieren. Lo peor del caso es que estas venas ejercen presión en los intestinos, ovarios, útero y vejiga, causando así un sinfín de síntomas, incluyendo la náusea.

Estrés: ¿Recuerdas que ya había comentado que el cerebro y los intestinos están conectados? Pues cualquier emoción que tenga un impacto importante en tu mente, también lo tendrá en tu estómago. El estrés puede contribuir a una gastritis y, por ende, a unas náuseas del diablo. Es crucial que aprendas a manejar tus emociones, evites alimentos picantes y comas con regularidad.

Piedras: Náusea y vómito son dos de los síntomas principales de las piedras. Si además tienes dolor en el cuadrante superior derecho y fiebre, sería súper importante que acudieras con un especialista. Otros síntomas que señalan una úlcera o hemorragia gastrointestinal incluyen heces de color casi negro.

Pastillas: Cualquier medicamento, como tus pastillas anticonceptivas o vitaminas pueden tener efectos secundarios, incluyendo las náuseas. La recomendación de los expertos, es siempre consumir este tipo de medicamentos de la mano de otros alimentos. Si el problema persiste, consúltalo con tu médico.

¡Sorpresa! Embarazo: Éste es obvio, pero tenía que mencionarlo. Al contrario de lo que ves en las películas, las náuseas no son la primera señal de un embarazo. Una mujer que es regular, presentará náusea en la sexta u octava semana, o cuatro semanas después de no tener un periodo. A este punto, ya debiste haberte hecho una prueba.

Si tus náuseas no tienen una razón específica, hay un par de cosas que puedes hacer para contrarrestarlas. La mejor forma de tratarla es tener una buena dieta, dejar el cigarro y el alcohol, evitar alimentos picosos y tomar un antiácido.