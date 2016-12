No es raro encontrar diversas interpretaciones del cómo serán los automóviles del futuro

Alrededor del mundo ver superdeportivos convertidos en patrullas suele ser un escenario común. Alemania era un poco ajena a la tendencia, pero decidieron dar un primer paso hacia esta moda. La policía germana integró a su flota a un Mustang GT modificado por Wolf, que llevó a este “pony” hasta los 455 HP.

Dos décadas de historia

La marca de los cuatro aros celebra, pues conmemora dos décadas en el mercado de su A3. Este compacto fue presentado en el Salón de Frankfurt en 1996 como derivado de lujo del VW Golf. Desde entonces, este automotor germano ha logrado la colocación de cuatro millones de unidades en el mercado mundial.

El 200 dice adiós

Ya era noticia conocida que FCA, a través de Chrysler, dejaría de producir el 200, pero esto pasó a ser realidad. La planta de Sterling Heights en Michigan, Estados Unidos, vio la salida de la última unidad producida el pasado viernes. No se planea introducir un sustituto del 200, pero reacondicionarán la planta para producir la próxima generación de Ram 1500.

La movilidad del mañana

Hoy día miles de diseñadores echan a volar su imaginación en materia automotriz. Por ello, no es raro encontrar diversas interpretaciones del cómo serán los automóviles del futuro. Tal es el caso de Oasis Prototipo, la idea de Rinspeed para revolucionar la movilidad en años venideros.

Como es de esperarse, el diseño es algo a lo que no estamos acostumbrados, ya que este automotor tiene trazos difíciles de digerir para muchos. El exterior parece ser sacado de una cabina frontal de tren eléctrico, pues tiene caprichosas bajantes y elongadas líneas por todas partes. Destaca la carencia de “lamina”, pues en su mayoría el Oasis tiene vidrio a su alrededor. Las defensas no solo cubren la parte delantera y trasera, estas se extienden hasta cubrir las llantas de sus respectivos ejes. Los faros son un par de ranuras en los extremos del parachoques y no existe parrilla, pues este será un coche eléctrico. La parte trasera es una simple línea recta con un vidrio luminiscente que funge como calavera.

El habitáculo está inspirado en una sala de casa, con un diseño minimalista. Es apreciable un fondo de tablero con una pantalla corrida, capaz de dividirse para mostrar distintas páginas web; además, no existen ventilas de aire ni una columna central o descansabrazos. El volante es ovalado y plegable, ya que este prototipo sería autónomo.

El entretenimiento podrá ser diferente a lo que conocemos, pues la marca incluye un Hot Spot para poder acceder a las redes sociales como Whatsapp; Twitter y Facebook, pero además podrían realizarse video conferencias, porque en la cabina habrá una cámara y sistema Skype para dicho propósito, como una oficina móvil.