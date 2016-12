Alternativa a las SUVS, en diez pasos

Esta City Van ofrece los mismos atributos que una utilitaria común, aunque con un estilo distinto

GUADALAJARA, JALISCO (10/DIC/2016).-

Diseño

Pese a ser considerado un vehículo comercial, Caddy integra rasgos reconocibles del portafolio común. Parrilla con franjas horizontales; amplios faros con iluminación LED; y una amplia cabina que sobresale de la línea común, son parte de esta camioneta de traslado de pasajeros.

Espacio

Adelante el espacio es más que suficiente para un trayecto normal. Quienes viajen atrás tendrán, en su mayoría, un muy buen espacio, a excepción de los ocupantes de los asientos medios. No obstante, este rubro es suficiente para un viaje largo tolerable.

Equipo

No hay que perder de vista que se trata de un vehículo de trabajo, es por ello que los terminados incluyen plásticos rígidos al tacto. Sin embargo, cuenta con conexión Bluetooth y pantalla táctil, algo que tal vez excede las expectativas naturales de este vehículo.

Motor

Se trata del conocido bloque de 1.6 litros de la armadora. Este motor desarrolla 110 caballos de fuerza y 115 libras-pie de torque, aspecto razonable, pues a cambio de potencia esta unidad ofrece un buen rango de economía de combustible, aunque no tanto como un motor a diesel.

Dirección y cambio

La dirección asistida de manera eléctrica ofrece suavidad y un amplio radio de giro. El cambio de rumbo no es el más rápido y preciso, pero aun así parece un aspecto adecuado y ven resuelto para esta camioneta comercial.

Cajuela

Con los asientos en posición, tiene un espacio relativamente insuficiente de carga, pero la abatir los asientos las posibilidades crecen de manera dramática, pues difícilmente el espacio extra será insuficiente.

Seguridad

Cuenta con una generosa lista de componentes en esta materia, suficientes para un andar diario. Frenos ABS; asistente de arranque en pendiente; Sistema Antideslizamiento de Tracción son parte de la seguridad.

Manejo

Se esperaría un manejo rudo y un tanto burdo, pero a decir verdad, se cuenta con una buena visibilidad y mayor refinamiento de lo que podría pensarse. Es posible que la potencia sea poca, pero es apta para un manejo normal en ciudad.

Valor por tu dinero

De entrada ver la etiqueta de precio en los 325 mil pesos puede sonar descabellado, pero al analizar con detenimiento las virtudes y atributos que este vehículo ofrece, suena un poco más razonable.

Durabilidad

Los materiales, a pesar de no ser de alta gama, parecen de buena calidad. Tal vez no sea la calidad de armado lo que perjudique esta materia, si no el uso rudo para el cual seguramente estará destinada este tipo de unidad.