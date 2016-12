Esta camioneta es diferente y el que busque algo de sentido común en un vehículo que naturalmente está destinado a clientes emocionales

GUADALAJARA, JALISCO (10/DIC/2016).- Casi todos sus rivales cambian manejo deportivo por un menor tamaño y espacio. Pero esta camioneta es diferente y el que busque algo de sentido común en un vehículo que naturalmente está destinado a clientes emocionales, encontrará en la F-Pace el pretexto perfecto.

Basta ver a la primera SUV de Jaguar para saber que es parte de la familia. Su inconfundible parrilla salta a la vista de inmediato, al igual que los faros y las delgadas y elegantes calaveras, que recuerdan las de su hermano menor, el seductor deportivo F-Type. Pero el conjunto es también integrado por costados que exudan dinamismo. Hasta cuando se encuentra estacionada la F-Pace parece si no en movimiento, al menos lista para correr, saltar hacia adelante como... bueno, como un Jaguar. Y vaya que lo puede hacer.

Porque los músculos que no se ven bajo su elegante ropaje son capaces de hacer mucho más de lo esperábamos. El primer indicio de esto llega cuando presionamos el botón de encendido. El rugido que conquista nuestros oídos no es el trueno de un V8 al estilo estadounidense, es un grito ronco, potente y furioso como la voz de Rod Stewart en sus mejores años. Si amas a los autos, éste será el primer momento en el que la F-Pace hará que los vellos de todo tu cuerpo se levanten, absolutamente emocionados. Entonces, aceleras. Es cuando el mundo percibe tu arribo y parece abrirte paso en señal de respeto. Porque hay pocas camionetas más rápidas en el mercado, lo que nos hace imaginar cómo se comportará la First Edition, con 40 caballos de fuerza más.

El V6 supergargado es una joya. Con solo 3.0 litros, llega a 340 HP y los manda a las ruedas traseras antes de enviar también parte de la fuerza al eje anterior, según la versión. En poco menos de seis segundos la aguja del velocímetro rebasará la marca de los 100 km/h. La aceleración seguiría por más tiempo si su velocidad máxima no estuviera limitada a los 250 km/h. Desde el primer momento se percibe la solidez de la magnífica plataforma, compartida con el XE. En la medida en que la velocidad aumenta, el aplomo de la F-Pace nos transmite aún más seguridad. Solo muy cerca de su límite nos daremos cuenta de que estamos al mando de una SUV, no de un auto deportivo.

La hora de las curvas

Si en rectas cuesta trabajo mandar a nuestro cerebro el mensaje de que estamos conduciendo una camioneta, recordarle las clases de física, que hablaban de la importancia de la altura de los centros de gravedad para la estabilidad de un objeto, en los caminos sinuosos esto es aún más acentuado, porque es difícil explicar el nivel de agarre de la F-Pace sin pensar en magia, brujería o algo por el estilo. Sí, hay límites, por supuesto. La ingeniería mecánica, incluso con la fundamental ayuda de la electrónica, todavía no es capaz de vencer a las leyes de la física. Pero vaya que se está acercando.

Todo lo dicho anteriormente, sin embargo, es una forma masculina de pensar. Es consecuencia de ese deseo que muchos tenemos de bombear eventualmente una cierta cantidad de adrenalina en nuestras venas. ¿Qué pasa cuando una mujer, o alguien más racional y maduro (cuando se trata de autos, que quede claro) se sube a esta Jaguar? También van a enamorarse, pero por otros motivos.

Porque sí hay rivales duros en el mercado cuando pensamos en este nivel de exclusividad y altura. La Porsche Macan es la primera que nos viene a la mente. Los ingenieros alemanes se acercan por lo menos tanto como los británicos a los límites en esa guerra contra la física. Pero cuando se trata de poner las sillas de los niños en el asiento trasero; invitar a los suegros para el paseo urbano de fin de semana o llenar el maletero de equipajes o regalos de Navidad para toda la familia, la F-Pace será fácilmente elegida. Porque los lujos como el techo panorámico, que incluso se abre como quemacocos en esta versión; el gran sonido firmado por Meridien en esta R-Sport; o los sistemas como pantalla, aire acondicionado o navegación por GPS, se encuentran en todas las de nivel similar. Lo que la F-Pace nos va a ofrecer -y seamos muy honestos aquí- es la aprobación de la que con mucha frecuencia termina decidiendo realmente la compra, por su espacio, lujo, diseño y confort. Si eso era lo que faltaba, el pretexto perfecto, lo acabas de encontrar. Lo difícil después va a ser convencerla de que la F-Pace no es realmente de ella.