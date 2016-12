Señales de que se está enamorando de ti

Los hombres no siempre son los mejores en expresar sus sentimientos

CIUDAD DE MÉXICO (06/DIC/2016).- Los hombres no siempre son los mejores en expresar sus sentimientos, y no es que no tengan, sino que no les gusta pensar en ellos con regularidad.

Mientras que tú te la pasarás buscando señales de si te quiere (o no) la mayoría del tiempo, él ni siquiera sabrá exactamente qué siente en un momento u otro. Pero mujeres, ¡todavía hay esperanza! Aunque no te vaya a decir inmediatamente si te ama, posiblemente te dé pistas de lo que siente.

1. Te envía mensajes tontos: Entre más banal el mensaje, más enamorado estará. Si por ejemplo, te manda una foto de un gatito que le recordó a ti, es obvio que está pensando en ti todo el tiempo. Lo que te está diciendo es que estás en sus pensamientos y que quisiera tenerte ahí, viendo ese gato tan extraño.

2. Te habla: Existen tres razones por las cuales los hombres toman el teléfono: 1, para el trabajo, 2, para las emergencias, y c, para escuchar la voz de alguien. Si no eres una compañera de trabajo o su operadora de 911, es porque está interesado en escucharte.

3. Deja de recibir tantos mensajes de los demás: Las chicas sólo le textean a los hombres que le regresan los mensajes, ¿cierto? Entonces si ella deja de mensajear, él dejará de hacerlo también. La teoría es obvia; su atención estará tan centrada en ti, que no contestará con tanta emoción a los demás.

4. Pide consejos de estilo: “¿Qué crees que debería comprarle a mi hermano?” “Te gustan estos zapatos con tal chamarra” “¿Qué disfraz le pongo a mi perro en Halloween?” Estas son preguntas que algunos hombres hacen cuando están ebrios, o enamorados.

5. Escuchas a sus amigos molestarlo: Nadie conoce más a un chico que sus amigos. Así que escucha: si dicen algo de cómo se la pasa contigo que con ellos, o preguntan si puso sus testículos en otro lugar, no sólo están siendo vulgares, sino también están haciendo observaciones astutas sobre su cambio de conducta. En otras palabras, saben que se está enamorando y poniendo de mandilón.