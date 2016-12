Sangrados nasales no deben preocupar: médicos

En caso de ser ocasional, los especialistas aseguran que no hay que alarmarse

CIUDAD DE MÉXICO (06/DIC/2016).- La mayoría de las personas sufren de sangrados nasales en uno u otro momento de su vida, en caso de ser ocasional los especialistas del Instituto Mayo Clinic aseguran que no hay que alarmarse.



En un comunicado del Instituto, se indicó que este tipo de hemorragia suele ocurrir con frecuencia en niños pequeños y ancianos, además de que de forma regular deriva de una gripe, del aire seco, del consumo de ciertos medicamentos como los esteroides nasales, entre otros.



Por lo anterior, los especialistas comentaron que un sangrado ocasional de la nariz no es motivo de preocupación, ni de peligro, pero en caso de que sean regulares es importante acudir al médico.



Los expertos mencionaron que este tipo de sucesos son fáciles de tratar, por lo que recomendaron que primero se debe estar sentado, ya que de esta manera se disminuye la presión en las venas de la nariz, lo que lentifica el flujo de la sangre.



Después inclinarse hacia delante para evitar tragar sangre; sonarse la nariz con suavidad una o dos veces para desalojar cualquier coágulo sanguíneo; presionar la parte delantera y suave de la nariz entre los dedos pulgar e índice durante cinco minutos aproximadamente.



A fin de impedir que el sangrado empiece de nuevo, durante unos días no se debe meter el dedo en la nariz ni sonarse y tampoco agacharse por varias horas.



Los especialistas resaltaron que para ayudar a prevenir futuros sangrados nasales, se debe mantener húmedo el revestimiento interior de la nariz, por lo que sugieren aplicar de manera regular la jalea de petróleo con un hisopo de algodón, hasta tres veces al día.



Agregaron que también se puede utilizar un espray nasal de solución salina para humedecer las membranas nasales secas.



En caso de que el sangrado derive de una lesión en la cabeza o un accidente, o que no se detenga después de 30 minutos, se debe acudir a buscar atención médica de inmediato, concluyeron.