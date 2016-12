El templo se edificó en encofrado de adobe revestido con piedra de mina, único sistema constructivo en la zona

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2016).-La cima del Cerro la Bufa, atesora el insólito Museo Toma de Zacatecas. Comenzamos otro emocionante día en el poblado minero, partiendo en un carro de sitio con dirección al mencionado cerro. Nos detuvimos a ver la capilla llamada, “Mexicapán”, “Este monumento fue construido por los franciscanos entre 1569 y 1570 cerca de Mexicapán y Tlacuitlapán, antiguos pueblos integrados por indígenas traídos de México y Tlaxcala. Aquí se veneraba a la Virgen de los Remedios, más tarde la capilla fue dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria… El templo se edificó en encofrado de adobe revestido con piedra de mina, único sistema constructivo en la zona. En 1939 sufrió un derrumbe y fue abandonado, en 1979 fue parcialmente rescatado y hasta 1994 se restauró en su totalidad”. Bonita edificación de piedra aparente, con puerta en arco de medio punto con clave saliente, sobre capiteles dóricos, la ventana coral, vertical y arqueada. Sobre la cornisa, dos espadañas arqueadas y entre ellas un pequeño arco con volutas, da sombra a la Virgen de la Candelaria.

Después de serpentear una cuesta llegamos casi a la cúspide de la preciosa Bufa. Apreciamos unas esculturas ecuestres: el general Pánfilo Natera, con las riendas en su mano izquierda y un rifle en la derecha; el general Francisco Villa, con dos carrilleras cruzadas en el pecho y su corcel reparando y el general Felipe Ángeles, con unos catalejos en su mano derecha, atisbando al enemigo. Atrás de los monumentos, la rugosa peña de La Bufa. A corta distancia, miramos otro monumento de dos revolucionarios combatiendo, uno con un águila levantando vuelo en su mano izquierda, detrás de ellos, una Adelita cargando rifles. Frente a los monumentos, una finca fortificada con un letrero: “MUSEO TOMA DE ZACATECAS 23 DE JUNIO DE 1914”. Festejando el primer centenario de la batalla. En la primera sala encontramos, Madero a la batalla, En Zacatecas hubo muestras de descontento social, como la rebelión de 1902, en la que cerca de un centenar de peones exigió la “socialización de la tierra”. La revuelta fue cruelmente reprimida por las autoridades. Fotografías de piso a techo, de los protagonistas con tópicos como: Días de turbulencia; Caída del demócrata; Resurge la lucha; Ejército…

Un rincón dedicado al Hogar, con un añejo piano y una máquina de coser de pedal. Un espacio se enfocó al comercio de aquella época, mostrando un abarrote, no falto un lugar para Minas, “La plata amonedada llegó a circular incluso en Las Filipinas”, con utensilios mineros por doquier. Una sala ilustra el Telégrafo de Torreón, con la imagen de Villa y Carranza, quien le da órdenes tajantes a Villa, que no acepta, “En junio de 1914, Francisco Villa se encontraba en Torreón y Venustiano Carranza en Saltillo. Desde esos sitios, debido a la urgencia por tomar el control de Zacatecas, estos dos importantes personajes sostuvieron una discusión vía telégrafo que cimbró su relación y el futuro inmediato de la revolución. Se testigo de ese episodio tan acalorado de la historia de México”. Ruptura que resto profundamente, por no llegar a acuerdos, significando la muerte de miles de heroicos revolucionarios.

“Debido a los avances de la División del Norte, el gobierno huertista decidió concentrar en Zacatecas a lo mejor de su ejército bajo las órdenes del general Luis Medina Barrón, sumando cerca de doce mil hombres que ocuparon los cerros que circundan la ciudad. El comandante confiaba en su triunfo, ya que la infantería enemiga, al intentar ascender hacia las cumbres, sería exterminada por su artillería”. “El defecto más importante de esta llamada fortaleza natural es su dimensión exagerada”. “Casi once mil revolucionarios avanzarían rumbo a la ciudad partiendo de Vetagrande al mando de Villa y Ángeles. Desde el suroeste Manuel Chao y Maclovio Herrera comandarían tres brigadas… Pánfilo Natera y la División del Centro… El ataque se iniciaría con Pancho Villa y sus hombres, quienes atacarían el cerro de Loreto, acompañados por Ángeles y Urbina”.