Sao Paulo en su tinta

Una ciudad vibrante, con tantos puntos de luz como sombras, que siempre está a la espera de ser descubierta por los turistas que la recorren

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2016).- En esta ocasión el destino nos llevó a Brasil. Y más que conocer el país más grande de Sudamérica, nuestro objetivo final fue una de las ciudades más importantes de todo el país, Sao Paulo.

La ciudad paulista es, a decir de los locales, la más importante de todo Brasil, pues ahí se concentra un amplio distrito comercial y financiero, así como aeropuertos locales e internacionales, que la hacen un destino más importante que Brasilia, la capital del gigante sudamericano.

Sao Paulo resulta ser un monstruo de asfalto, con las favelas al pie de la autopista y con infraestructura reconocible de grandes urbes por su paisaje plagado de edificios y vías de grandes capacidades, como las Estados Unidos, por ejemplo.

Pero todo monstruo tiene un corazón. En este caso es la gente, la cual habita en esta selva de concreto y edificios. Ellos son cálidos y trabajadores, con buenos hábitos como el de hacer deporte en el Parque de Ibirapuera, o acudir a los diferentes museos cercanos a dicha zona, pues también tiene atributos culturales importantes.

Se trata de una ciudad inmensa, pues en ella habitan más de 14 millones de personas. El ruido de la ciudad es un característico y estridente sonido de congestión vial, no importando la hora, siempre hay tráfico pesado en la ciudad, hecho que permite apreciar con detenimiento el pintoresco paisaje urbano lleno de grafiti de conciencia social.

Comer resulta una maravilla. La gastronomía brasileña es simple, pero deliciosa y no importa que elijas, seguro no fallarás. Es costumbre comer feijoada, platillo de frijol, arroz y puerco, típico para los fines de semana. Más allá de la caipirinha, los locales consumen un “refrigerante” de guaraná, refresco de producción local y el de mayor consumo en este país. Un bocado que no debe faltar en cada comida es el Pão de Queijo, que no es más que un panecillo relleno de queso servido caliente.

Para que te quedes

¿Vas a quedarte en Sao Paulo? Si vas de negocios, te recomendamos el Grand Hyatt Sao Paulo (Avenida das Nacoes Unidas 13301), con habitaciones cómodas y excelente atención. Cuenta con tres restaurantes (el más rico es el japonés).

Para una estancia de lujo, puedes optar por el Hotel Unique (venida Brigadeiro Luis Antonio 4700), con una maravillosa arquitectura, además que ofrece una terraza con una excelente vista a la ciudad.

Para sentirte como en casa, puedes optar por el Pullman Sao Paulo Ibirapuera (Rua Joinville 515), donde se esforzarán por que te sientas cómodo. Se encuentra cerca del Parque de Ibirapuera, lo que le da un valor extra.

Para más información sobre los requisitos para viajar a Brasil, puedes visitar la página www.viajeabrasil.com

Rico café

¿Sabías que Brasil es productor de un tercio del café que se consume en el mundo? Destaca por sus ciudades donde el café forma parte de cualquier recorrido turístico, especialmente lugares como Rio de Janeiro o Sao Paulo.