26 premios, 26 libros

Hacemos un repaso por los galardonados del Premio FIL y sus obras más recomendadas

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2016).- El premio de la Feria Internacional del Libro ha pasado por numerosos cambios en sus tres décadas de vida, pero no ha dejado de cumplir con la misión de revelarle grandes autores a los lectores en español del mundo; aquí hay un libro por cada uno de los autores a los que ha reconocido.

1991 Nicanor Parra

Tiene 102 años de edad y sobrevivió no sólo a todos sus hermanos artistas, sino también a un siglo XX en el que su país, Chile, dio al mundo algunos de los mayores poetas modernos en español. “Poemas y antipoemas” (1954) es clave para conocer su estilo directo y su resistencia a la retórica.



1992 Juan José Arreola

El erudito y venerado guzmanense (1918-2001) heredó impulsó su brillante obra con su carisma. Sus libros, sin embargo, no necesitan promoción: sus relatos, reunidos en ediciones como el “Confabulario” total de 1962, aún conquistan hoy a lectores de cualquier edad.



1993 Eliseo Diego

Este narrador y periodista cubano (1920-1994) fue, además, un apreciado poeta en México, donde vivió exiliado por años. Buena parte de su obra discute la idea de lo efímero de la vida (“les dejo el tiempo, todo el tiempo”, anotó en su “Testamento”). Su trabajo está reunido en Eliseo Diego: Obra poética de 2009.



1994 Julio Ramón Ribeyro

Este maestro del contraste entre lo urbano y lo rural nació en Perú (1929-1994). Es un grande del cuento latinoamericano: en sus relatos siempre son evidentes su formal uso del idioma y su amor por personajes sin sitio en el mundo. “Silvio en el rosedal”, en el libro de cuentos del mismo nombre (1977), ilustra ese interés.



1995 Nélida Piñón

La primera escritora (1937) en portugués a la que premió la FIL publicó su libro más reciente apenas en 2015, “La hora del marido”, y no ha dejado de explorar temas como la nostalgia, la imaginación, la vida familiar y su Brasil. “Libro de las horas”, una ficción basada en sus memorias, de 2012, concentró varios de esos temas.



1996 Augusto Monterroso

El autor de “El dinosaurio” fue creador de una originalísima narrativa que siempre toma por sorpresa a los lectores. El guatemalteco (1921-2003) es un maestro del cuento breve; sus felices relatos están recogidos en varios volúmenes y el primero, Obras completas (y otros cuentos), de 1959, no es el menos asombroso.



1997 Juan Marsé

Es responsable de uno de los retratos más vivos de España en la posguerra. La irónica voz de este catalán (1933) se combina con una narrativa en la que importa la memoria, a veces paródica y a veces enfáticamente realista. En “Últimas tardes con Teresa” (1966) retrató el romance de una joven burguesa y un ladrón de motos.



1998 Olga Orozco

Poeta de lo místico y lo metafísico, esta escritora (1920-1999) fue una de las grandes referencias de Argentina con sólo 11 libros a lo largo de 60 años. El amor, la soledad y la nostalgia de la infancia son sus temas más frecuentes. Para conocerla hay que leer “Los juegos peligrosos” (1962), que ella anunciaba como su favorito.



1999 Sergio Pitol

El autor poblano es a menudo mencionado como el mejor narrador de México, una autoridad de la novela y el cuento. Aunque “Domar a la divina garza” (1988) es uno de sus libros más apreciados, “El desfile del amor” (1985) reúne dos rasgos clave: su implacable sentido del humor y su capacidad de armar fascinantes personajes.

2000 Juan Gelman

Periodista, activista y exiliado argentino (1930-2014), Gelman vivió en México y desde acá buscó a su hijo y su nuera, desaparecidos en 1976 durante la dictadura, y a su nieta, a la que localizó en el año 2000; este periodo está recogido en “Valer la pena” (2001). Su poesía está marcada por el dolor, pero también por el amor.



2001 Juan García Ponce

Gran pensador del arte contemporáneo, este escritor yucateco (1932-2003) llegó a la FIL a recibir su premio en silla de ruedas, pero emocionado y sonriente tras una vida dedicada a la literatura. Tocó todos los géneros en su obra y el erotismo merece un especial lugar, según ilustra la antología “Tajimara y otros cuentos eróticos”.



2002 Cintio Vitier

Otro escritor de origen cubano vinculado al grupo Orígenes, con Eliseo Diego, Vitier (1921-2009) fue un activo intelectual dedicado por igual a la investigación que a la creación. Su poesía cambia en temática con los años, pero siempre refleja un celebrado rigor formal. “La Antología poética” de 1981 reunió su obra hasta esa época.



2003 Rubem Fonseca

La violenta y entretenida prosa de Rubem Fonseca (1925) celebra uno de los géneros más satisfactorios para el lector: el policiaco. Aunque este simpático autor brasileño no se limita a esos temas, sí son sus cuentos detectivescos los más conocidos de su trabajo. Alfaguara editó en 2004 “Cuentos completos”, toda una joya.



2004 Juan Goytisolo

En las listas de los mayores escritores españoles vivos, Juan Goytisolo (1931) suele ocupar el primer lugar. Poeta y ensayista, su trabajo como narrador lo ha hecho muy conocido. Sus experimentos formales hicieron famosa a la novela “Señas de identidad” (1966), tanto como la censura que sufrió en la dictadura franquista.



2005 Tomás Segovia

Autor de una famosa traducción de Hamlet, el español y mexicano Segovia (1927-2011) fue el autor de una obra que siempre se resistió a una clasificación. Hecha para leerse en voz alta, cuestiona el lugar de la poesía en la vida. Su poesía erótica es muy recordada en textos como el popular “Besos”, de “Historias y poemas” (1968).



2006 Carlos Monsiváis

El gran cronista del México moderno, Monsiváis (1938-2010) fue activo intelectual y autor de una obra amplísima: los ensayos “Días de guardar” (1970, sobre el movimiento del 68), “Escenas de pudor y liviandad” (1988, sobre el mundo del espectáculo) y “Los rituales del caos” (1995, sobre la vida urbana) lo ilustran.



2007 Fernando del Paso

Nacido en CDMX, tapatío por adopción, Del Paso (1935) es un autor de cualquier género editorial, desde poesía para niños hasta crítica de arte. Sus novelas lo han hecho más conocido: “José Trigo” (1966), “Palinuro de México” (1977) y sobre todo la extensa “Noticias del Imperio” (1987), que tiene como voz central a la emperatriz Carlota.



2008 Antonio Lobo Antunes

Eterno candidato al Nobel, este exsoldado (1942) es el más importante autor vivo de Portugal. Su exigente obra discute la guerra, el miedo y el mal, y sobre todo reflexiona sobre cómo los experimenta la conciencia. “Exhortación a los cocodrilos” (1999), con cuatro mujeres hablando del terrorismo, es un famoso ejemplo.



2009 Rafael Cadenas

Este celebrado poeta y ensayista venezolano (1930), exiliado de su país por la dictadura de 1952, es reconocido por su depurado lenguaje en poemas que van con facilidad de lo fantástico a lo erótico. Uno de sus libros es “Los cuadernos del destierro”, de 1960, un texto de poesía en prosa.



2010 Margo Glantz

Respetada investigadora acerca de sor Juana Inés de la Cruz, esta mexicana (1936) es también una narradora y ensayista dedicada a temas como la mujer y el erotismo, de brillante humor y vasta cultura. En “El rastro” (2002) presenta a una mujer cuyo exmarido ha muerto en un relato que se aprovecha de las estructuras musicales.



2011 Fernando Vallejo

La importancia de Vallejo (1942) es equiparable a su provocadora personalidad. Sus dos más famosas novelas figuran aún en las listas de la mejor literatura en español: las cáusticas y conmovedoras “La Virgen de los sicarios” (1994), sobre la violencia del narco, y “El desbarrancadero” (2001), sobre la decadencia a causa del sida.



2012 Alfredo Bryce Echenique

Un escándalo por plagio opacó el reconocimiento a este escritor peruano (1939), que había logrado con títulos como “La vida exagerada de Martín Romaña”. La más conocida de sus novelas es “Un mundo para Julius” (1970), acerca de un niño de la clase acomodada de Lima y los empleados de su casa, mestizos e indígenas.



2013 Yves Bonnefoy

A medio año falleció, a los 93 de edad, el único autor francoparlante al que ha premiado la FIL, el francés Yves Bonnefoy. Crítico, ensayista y traductor de Shakespeare, Keats y Petrarca, publicó numerosos poemarios. En Guadalajara circuló uno muy útil para conocer sus ideas sobre la realidad y el arte: “Las uvas de Zeuxis”.



2014 Claudio Magris

Las utopías, los totalitarismos, la identidad y Europa son algunos de los temas de este riguroso narrador y ensayista (1939), respetado germanista y traductor de Ibsen y Kleist. Su novela “El Danubio” es considerada uno de sus mejores libros: un viaje histórico y de ficción sobre el mundo en torno al gran río de Europa central.



2015 Enrique Vila-Matas

Es uno de los más premiados escritores en español y su obra es una de las más complejas, mezcla de ficción, crítica, historia y biografía. Entre las novelas más conocidas de este catalán (1948) está “Bartleby y compañía” (2001), en la que explora a quienes, como el personaje de Herman Melville, prefieren lo literario a la vida.



2016 Norman Manea

El autor rumano (1936) que este año recibe el Premio FIL es un cronista de la herencia de la Segunda Guerra Mundial. “El regreso del húligan” (2003) es muy famoso, pero “El sobre negro” (1995), acerca de un maestro a quien el régimen oculta la verdad sobre la muerte de su padre, es buen inicio en su inquietante humor.