Cuentos musicales de un idioma raro y poderoso

Iban Zaldúa toma el ritmo y lo convierte en letras con su libro de relatos “Biodiscografías”

GUADALAJARA, JALISCO (04/DIC/2016).- Iban Zaldua, autor originario de San Sebastián, vino a la FIL de Guadalajara para presentar su libro de cuentos “Biodiscografías” (publicado en español por Páginas de Espuma).

El título evoca la relación entre la música y la biografía de las personas, con relatos cortos donde el protagonista es un álbum en específico (de los Beatles a Radiohead, pasando por el rock progresivo o el post punk).

El autor cuenta en su bibliografía también con el libro de ensayos “Ese idioma raro y poderoso”. Once decisiones cruciales que un escritor vasco está obligado a tomar (Lengua de Trapo), sobre la literatura hecha en ese idioma peculiar ubicado en un enclave lingüístico ajeno a su origen.

Una literatura en un idioma que no podría ganar, por ejemplo, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (al igual que las lenguas originarias de América).

De sus cuentos, la música y la literatura vasca platicamos en entrevista. Sobre los orígenes de “Biodiscografías”, comentó:

-Como toda ficción tiene algo de autobiográfico, pero me lo planteé como un experimento. Aunque el resultado no es tan experimental, son cuentos convencionales en su desarrollo. Tenía una colaboración en una revista en euskera, que ya desapareció.

Era mensual y quise hacer relatos sobre discos de música popular, de la que escucho y tengo una discografía. El objetivo era que fuera el disco el que me llevara al relato, no que buscara un cuento ya hecho para un disco: de lo que escuchaba habitualmente, cuando algo llamaba mi atención me dedicaba a encontrar el disco intensivamente mientras escribía el cuento.

El libro refleja lo que escuchaba en esa época, mi discografía.



-En la página legal descubrimos que tú mismo hiciste la traducción, pocos autores lo hacen.

-Supongo que por falta de tiempo y porque no es tan normal que uno domine las dos lenguas. En mi caso mi lengua materna es el castellano, pero elegí el euskera como lengua literaria, es mi lengua de comunicación social en mayores momentos.

No he dejado de escribir en castellano, aunque quizá no con tanta frecuencia. Pero lo primero que me sale es escribir en euskera. Sí he hecho proyectos literarios en castellano.

Pero yo lo veo en mi caso no como un traductor, sino como una continuación de la obra: una segunda oportunidad que me da de revisar. En algunos casos he mejorado los cuentos, en otros casos escribí cuentos directo en español. Es una ventaja que no tienen otros autores, es como decir: no escribo nada nuevo porque traduzco. Son periodos de vacío, de vagancia creativa.

-Es una elección poco habitual en esos contextos, no sólo en España: por lo general la elección es hacia la lengua con mayor proyección.

-También en el País Vasco, hay gente que prefiere el español. Tenemos dos lenguas, no es un bilingüismo perfecto, se domina más una que la otra. En mi caso creo que es una cuestión doble. Cuando empecé a escribir en la adolescencia lo hice en español, pero con el paso del tiempo por mi labor profesional he optado más por el vascuence.

He leído mucho más literatura vasca, sobre todo en mi edad adulta. Para hablar de ciertos temas, como la violencia, de alguna forma el euskera es un vehículo más efectivo para comunicar la visión de lo que ocurría en el País Vasco en una época. Empecé a escribir ciencia ficción en la adolescencia, en español, pero el castellano me puso dificultades al tratar de escribir sobre lo que pasaba alrededor. Lo solucioné pasándome a otra lengua.

Otros libros, otras lengüas

Del resto de su obra, Zaldua afirmó: “Soy sobre todo un cuentista, aunque sí tengo un par de novelas, una corta y otra un poco más larga. Me he dedicado a escribir libros de cuentos, más recopilaciones de relatos. En este caso sí hay una línea, una temática y un orden. Hay una compactación mayor, pero yo soy fan de los libros de relatos en donde cada cuento tiene su padre y su madre y no tiene que ver mucho con los otros. Es algo que no está de moda: ahora se piden libros que sean ciclos de historias.

Yo prefiero que un cuento sea una novela en miniatura. Mi otra faceta sobre escritor es de ensayista sobre literatura, sobre todo la que se hace en euskera”.

De su libro sobre literatura vasca, agregó: “Yo había hecho ensayos cortos sobre la literatura vasca, las tendencias principales. En ese libro es para el público que no habla euskera, más para el público hispanohablante, para quien le interese. Resumiendo mucho: el momento es interesante, no porque lo que se haga en euskera sea mejor. Hace cuarenta años en el colegio mandaban leer libros en euskera; no había mucho de donde elegir”.