Urbano equilibrado

Fiat pone sus baterías en el Mobi cuyas virtudes van más allá de su precio

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- El Mobi forma parte de un ambicioso plan de Fiat en el que incluye una importante expansión en su red de distribuidores, su garantía y sus modelos. Y tanto el Uno como este auto que tuvimos a prueba servirán como punta de lanza para alcanzar las ventas masivas que la marca italiana espera en el mediano plazo.

¿Qué es el Mobi y cómo lo percibimos? Este auto es un subcompacto con vocación urbana en su totalidad. Ofrece un tamaño pequeño con un motor igual de chico y un consumo reducido. Gracias a esta combinación, Fiat lo ha puesto a la venta en nuestro país con una interesante combinación de elementos que pueden atraer a quien busque un coche en este segmento, todo por un razonable precio, más que nada por lo que se obtiene en términos de seguridad y equipamiento.

El Mobi bien puede ser el primer auto de un joven. Incluso una primera opción para parejas sin hijos o con niños pequeños. Su tamaño permite el acceso cómodo a cuatro personas, pero tres pueden caber en la parte posterior si no son muy altas, ya que el espacio es reducido para las piernas. Por otro lado, en la cajuela con 235 litros volumétricos de capacidad, es también un lugar pequeño en el que caben algunas bolsas del supermercado o un par de maletas chicas.

La vocación completamente urbana del Mobi no le prohibe salir a carretera, aunque no espere encontrar emoción por el manejo, pero sí una eficiencia que es más evidente en ciudad. Sus 47 litros de capacidad en el tanque pueden otorgar buena autonomía y con soncumo que medinos fue de 13 kilómetros por litro que no están nada mal para andar en las tumultuosas calles de las urbes.

Agilidad como fortaleza

La sensación de manejo no se aleja mucho de lo que sus rivales ofrecen, aunque en el Mobi percibimos cierta comodidad gracias al ajuste de la suspensión que evita el que pasemos un mal rato por las difíciles calles con baches y topes.

Por otra parte el motor se desempeña de forma eficiente con sus 69 caballos de potencia y bloque de 1.0 litro, con cuatro cilindros en línea acoplado a una caja manual de cinco velocidades. El torque es de 68 libras-pie. ¿Qué significan estas cifras? Pues se traducen en que tenemos un coche con una puesta a punto muy bien lograda, ya que en ciudad las velocidades punta rara vez alcanzan los 80 km/h y por lo general circulamos entre 20 y 40 km/h, por lo tanto, por su tamaño, peso y potencia, tenemos un paquete completo para no gastar de más en combustible y movernos con agilidad. Sin la vibración de las máquinas de 3 cilindros.

Pasando al equipamiento y seguridad, se aplaude que todas las versiones del Mobi, desde el Easy hasta el Way que probamos cuenten con bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, así como frenos con ABS y distribución electrónica del frenado (EBD), lo mínimo necesario, sí, pero que agradacemos por el precio que lo pone como una gran opción para ser nuestro primer coche.

Las versiones base e intermedia, se distinguen principalmente por contar con asientos tapizados en tela “premium”, como lo denomina la marca; espejos exteriores con ajuste eléctrico y rines de 14 pulgadas de diámetro. Disponemos de una pantalla blanco y negro de 3.5 pulgadas con computadora de viaje y un sistema de radio elaborado por la misma marca italiana con sistema U-Connect y pantalla blanco y negro de cinco pulgadas en el centro del tablero, así como conectividad mediante Bluetooth y sistema de Audio Streaming.

Por último, pero no menos importante, el diseño. De frente, el Mobi muestra una cara ruda y a la vez tiene aires de ser un pequeño todoterreno. En la parte posterior destaca el portón totalmente de cristal y entintado en negro, el cual porta el nombre de la versión “Way”, con un estilo muy moderno.

El Mobi se suma a la lista de autos urbanos que más allá de su estética, ofrecen una movilidad individualizada a bajo costo. Ya veremos con qué ímpetu es recibido este modelo en específico, cuya fiabilidad promete y que pueda sacudir a Fiat unos eslabones más arriba en el porcentaje de participación de mercado en México al ofrecer un auto con siete años de garantía y menos de ocho mil pesos en su costo total de mantenimiento hasta los 60 mil kilómetros, lo que resulta el más económico de toda su categoría.