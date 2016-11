Lo que tu dermatólogo quisiera decirte de tu piel

Iniciar una rutina antienvejecimiento es la clave para prevenir daños y arrugas en el cutis

CIUDAD DE MÉXICO (30/NOV/2016).- Los dermatólogos lo han visto de todo; desde un acné adolescente, hasta un daño solar brutal. Entonces, ¿qué opinan los expertos con respecto al cuidado que tienes con tu piel? No es que estés en problemas, pero es probable que hayas pecado en lo que tu piel se refiere.

* Sé consistente: Si vas a usar un nuevo producto, deberás usarlo Todos los días por meses para ver resultados. No, no es broma. Si acabas de comprar una crema antiarrugas para ver qué tal, olvídate de ahorrar dinero, porque tendrás que comprar varios litros para checar si te está funcionando (o no).

* Inicia una rutina antienvejecimiento lo más pronto posible: No querrás esperar hasta ver señales de envejecimiento. Tu piel envejece de diferentes maneras y lo hace a temprana edad. Verás daños del sol como manchas, así como líneas de expresión y arrugas. Lo primero que debes hacer es usar bloqueador arriba de 30SPF ¡Siempre! Y reaplicar cada 2 horas si estás debajo del sol. También deberás usar una crema humectante para cuidar tu piel.

* Que no te dé miedo cambiar tu rutina: Tu rutina de belleza de hace unos meses posiblemente ya no sea la mismo de ahora. Las cosas cambian constantemente, y el mantenimiento de tu piel está abierto a cambios. La clave está en hacer lo que más le conviene a tu piel a la hora de hacer tales cambios.

* Cambios de piel pueden disminuir la elasticidad de la piel: Después de los 40, no es recomendable perder peso rápidamente, o en grandes cantidades. Cuando eres joven, tu rostro estará suave y tonificado pues todavía tiene una excelente elasticidad. Después de los 40, si pierdes mucho peso, tus ojos y mejillas se hundirán, tus labios adelgazarán y tu piel colgará.

* El bloqueador solar lo es todo: Lo único más importante que puedes hacer para minimizar el envejecimiento de la piel es protegerte del sol. Incluso 5 minutos de sol sin protección podría dejar rastros de por vida. Lo más recomendable es evitar el sol entre 10 de la mañana 2 de la tarde, ponerse bloqueador solar arriba de 30SPF y usar lentes y sombrero de preferencia.

* Ve al dentista por favor: La salud dental y la densidad de los huesos son importantes para la prevención de arrugas. Si tienes una mala salud dental, podrías perder densidad de los huesos de la mandíbula y mejillas. Esto puede provocar arrugas y piel floja.