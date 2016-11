Cómo encontrar el amor verdadero de inmediato

Para amar a alguien tienes que apoyar al otro, cuidar de él, aprender a entenderlo y a comprometerse

CIUDAD DE MÉXICO (22/NOV/2016).- El amor verdadero puede y tiene todos los atributos maravillosos que te harán sentir como si vivieras en un cuento de hadas, pero por más lindo que parezca, aprender a encontrarlo requiere su chamba.

El amor es una acción y ser amoroso es una decisión. Para amar a alguien, (pero en verdad) tienes apoyar al otro, cuidar de él, aprender a entenderlo y a comprometerse; aceptarlo tal y como es y no querer cambiarlo. Nada fácil… pero si estás dispuesta a hacerlo todo por ese amor, te paso el tip para encontrarlo.

1. Para encontrar a la persona correcta, sé la persona correcta: Antes de buscar una relación, construye tu vida. Termina lo que tengas que terminar y cierra ciclos. Sé objetiva con respecto a tus anteriores relaciones y acepta tus errores.

2. No traigas el pasado a tus nuevas relaciones: A todas nos han lastimado, y todas tenemos un pasado que nos asusta, pero una nueva relación es ese paso nuevo y brillante que debería alejarte de ese pasado. ¡No lo arrastres! Déjalo ir y no permitas que te arruine lo que está por delante.

3. El amor verdadero se comunica de forma saludable: Las groserías están fuera. No es válido echar culpas. Las acusaciones están prohibidas. Las relaciones saludables tratan de una comunicación honesta y directa. Cuando discutan, tómense un break y permítanse tener una respuesta emocional para buscar una solución lógica.

4. El amor real requiere aspiraciones y metas saludables, tanto individuales, como de pareja: Tienes que tener planes y sueños, pero también un futuro en pareja. Apóyense en su crecimiento personal, pero también al momento de estar juntos.

5. Rodéate de personas saludables: Aprende a tomar decisiones y no dejarte llevar por tus relaciones amistosas o profesionales. No gastes tu tiempo simplemente para perderlo. Elige lo mejor para ti.

6. Deja de ser una víctima: Deja de pensar en que no tienes el control de lo que sucede a tu alrededor. La mayoría se atasca en patrones no saludables y entran en una etapa de negación y justificación. ¡Hazte cargo! Tu vida es tuya, ¡tómala!

7. Vive con propósito: Tómate unos 5 minutos para ti sola, sin interrupciones y respira, sueña y déjate ir. Piensa en lo que necesitas para mejorar y aprende a ser tú misma, y nadie más.

8. El amor verdadero también es doloroso, pero vale la pena: Habrán discusiones, decepciones y enfrentamientos, pero en las relaciones saludables no son regulares. No será fácil, pero siempre encontrarán la forma de estar juntos.

9. El amor real no te pedirá sacrificar lo que amas: No nos pide sacrificar nuestros intereses, nuestros hobbies, amigos y familiares. Si dejas lo que amas, voltearás un día a ver tu vida y notarás que no tienes nada.

10. El amor es una acción de y para ti: El amor es lo que haces, no lo que dices, y deberás trabajar en esto con todos los que amas en tu vida. Y si estás en una relación sin amor, el respeto será la acción necesaria. Recuerda, nosotros le enseñamos a los demás a cómo tratarnos.