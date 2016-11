Lunes, el día favorito para ser infiel

El resultado surge a partir de un estudio realizado en la red social Second Love

CIUDAD DE MÉXICO (22/NOV/2016).- La red social para personas comprometidas que buscan una relación paralela, Second Love, realizó un relevamiento entre los más de un millón 250 mil usuarios que tiene en Latinoamérica y reveló que el día lunes es el que más infidelidades se cometen y el momento de mayor actividad en la plataforma es entre las 16 y las 18 horas durante los días de la semana, coincidente con el cierre de la jornada laboral.

Otro pico de tráfico sucede durante la tarde/noche que, según los usuarios, es cuando se concretan las citas.

Los usuarios manifestaron que los fines de semana los reservan para su familia, pero con la vuelta al trabajo y después de 48 horas de planes con hijos y parientes, el encuentro con su pareja extraoficial se hace necesario. Lejos de lo que puede pensarse que los miércoles o jueves son los días de trampa, los usuarios de la red social afirmaron que los lunes suelen ser días más fáciles para llegar tarde a casa sin despertar sospechas: mucho trabajo es la excusa más utilizada.

No siempre el objetivo es un encuentro sexual: 35% de los usuarios manifestó que en algunas ocasiones privilegian compartir un momento de diálogo en un entorno tranquilo a tener un encuentro íntimo.

Según la misma revelación, el lugar preferido de 72% de los encuestados para encontrarse es un sitio público: confiterías, bares o boliches y en un segundo lugar aparece la opción de un hotel alojamiento (28%).

“Es verdad que en estos casos no suele establecerse un día fijo para concretar las citas, sino que se va acomodando de acuerdo a otros compromisos, pero muchos de los usuarios manifestaron que los primeros días de la semana se sienten más seguros de que no van a ser descubiertos ya que están inmersos en su rutina diaria y pueden excusarse de mejor manera”, aseguró Matías Lamouret, vocero de Second Love.

Second Love es una plataforma de Internet (disponible para smartphones y tablets) que ofrece la posibilidad de contactarse con personas comprometidas que buscan una aventura amorosa con alguien que está en su misma condición.

Posse un geolocalizador para que los usuarios puedan encontrar coincidencias más precisas según su ubicación geográfica, ya que pueden querer encontrar amantes dentro de su área o fuera de ella (si es que el usuario prefiere tener una aventura lejos de su zona).