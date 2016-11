Alertan sobre consumo de fármacos para disfunción eréctil

Sugieren acudir a consulta con especialista antes de automedicarse

GUADALAJARA, JALISCO (22/NOV/2016).- El director general del Hospital Civil de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, sugirió la consulta al especialista antes de consumir fármacos para solucionar problemas de disfunción eréctil.



Alertó que el uso inadecuado de estos medicamentos podría generar hipotensión (presión arterial baja), problemas cardiológicos e incluso un síncope (pérdida de conocimiento súbita debido a una caída de la tensión arterial y la llegada de poco oxígeno al cerebro).



El experto señaló que la combinación de estos fármacos con alcohol no es aconsejable porque pierden eficacia y pueden generar hipotensión arterial.



Pérez Gómez refirió que hasta 90 por ciento del consumo de medicamentos para la disfunción eréctil no tiene como antecedente la consulta al médico o especialista, debido en parte, a que muchas farmacias ofertan estos productos sin solicitar receta médica.



Se denomina disfunción eréctil a la incapacidad en el organismo masculino de tener una erección o a la incapacidad para mantenerla, explicó.



Debe presentarse de manera frecuente o que sea permanente en un periodo de cuatro semanas, aproximadamente, y aclaró que no hay que confundir disfunción eréctil con los problemas de erección esporádicos y aislados.



El especialista añadió que se estima que en México 30 por ciento de los hombres, de entre 40 y 60 años de edad, es decir casi tres millones 570 mil mexicanos, padecen algún grado de disfunción eréctil.



Las estadísticas mundiales muestran que más de 50 por ciento de los varones puede tener un problema de disfunción eréctil que puede ser leve, moderada o severa.



Aclaró que 70 por ciento de los hombres que padece disfunción eréctil se debe a causas orgánicas; 10, a emocionales y 20, a una mezcla de ambas, pero sobre todo de tipo emocional.