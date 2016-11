El Quijote y sus rarezas cervantinas

Exponen en Uruguay la primera edición que fue inaugurada por el librero Roberto Cataldo

GUADALAJARA, JALISCO (20/NOV/2016).- El librero uruguayo Roberto Cataldo inauguró una muestra cervantina que incluye la primera edición sudamericana del Quijote, entre otras rarezas relacionadas con el escritor español, en el marco de la conmemoración de los 400 años de la muerte Miguel de Cervantes.

Dicha exposición, que se muestra por primera vez al público, forma parte de una vasta colección de más de 500 obras que el librero ha ido atesorando a lo largo de los años.

“Es la primera vez porque con motivo del I Festival Cervantino a mí se me ocurrió que, de repente, era interesante mostrar el material (...) simplemente para que una cantidad de gente pudiera tener acceso a cosas que a veces son relativas a un bibliófilo o a alguien que va a una librería de libros antiguos”, señaló Cataldo.

“El común denominador de las personas a veces no accede a estas piezas raras”, añadió Cataldo, dueño de una librería anticuaria en el centro de Montevideo.

En su opinión, una de las obras más importantes que atesora es la primera edición suramericana de El Quijote de la Mancha, impreso en 1880 en Montevideo por el antiguo diario local “La Colonia Española”.

“Para nosotros es un orgullo que aquí en el Uruguay, un país pequeño (se haya editado por primera vez en Suramérica)”, señaló el librero.

Cataldo, que lleva más de 50 años como librero, dijo que le llamó la atención la obra de Cervantes por su importancia para la literatura universal y que fue seleccionando las obras de su colección de entre aquellas a las que accedió a partir de la compra de lotes particulares o bibliotecas de libros.

Dichas adquisiciones las realizó, en su mayoría, en Uruguay.

“Aquí hubo, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, coleccionistas importantes de obras del Quijote, incluso se dice, yo no lo he visto ni lo he podido confirmar, que en la biblioteca de Arturo Xalambrí (escritor y bibliófilo uruguayo) hay una primera edición del Quijote”, comentó Cataldo.

Sobre el valor que tiene su colección, el librero aseguró que “es muy difícil valorar” ese tipo de cosas.

Sin embargo, reconoció entre risas que si alguien se planteara la posibilidad de comprar su colección empezaría “con una maquinita” a sacar cuentas.

“No me lo he planteado, además porque no ha aparecido nadie que quiera comprar la colección ni nadie sabía que yo tenía esto”, aclaró Cataldo.

Montevideo fue nombrada en julio de 2015 Ciudad Cervantina, un reconocimiento que solo comparte con otras tres localidades del mundo: Azul (Argentina), Guanajuato (México) y Alcalá de Henares (España).

El dato

El Centro Cultural de España y el Sistema de Transporte Colectivo Metro recordarán los 400 años de la muerte del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), con un diseño especial impreso en cinco millones de boletos que llevarán el sello oficial #400Cervantes.