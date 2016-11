Depresión afectaría a un millón de jaliscienses

El aislarse de seres queridos y la pérdida del equilibrio entre trabajo y descanso son algunas causantes de estas enfermedades

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- La directora del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), Lorena Genoveva Hernández Muñoz, señaló que el 14 por ciento de la población jalisciense, es decir alrededor de un millón de personas padecen depresión.



Durante su conferencia "Reto de la salud mental en Jalisco" que dictó a alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), expuso que las cinco principales enfermedades mentales que sufre la población de Jalisco son depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención, bipolar y esquizofrenia.



La experta manifestó que las adicciones tienen una injerencia directa en el aumento de estos padecimientos. "Más de 200 mil jaliscienses tienen problemas de alcoholismo; las drogas y otras adicciones están ligadas y pueden generar una enfermedad mental".



Respecto a ¿Por qué dejamos de ser felices?, Hernández Muñoz expresó que la pérdida del equilibrio entre trabajo, descanso/convicencia y el abandono de los lazos humanos (como la familia e interacción con amigos) son factores que también juegan un papel en la propensión a desarrollar una enfermedad mental.



"Cada día somos menos sanos mentalmente porque tenemos una vida acelerada, los estándares de vida son altos por lo que volcamos nuestros esfuerzos en alcanzarlos dejando de lado nuestro lado afectivo", dijo.



Agregó que "tenemos en un plano secundario, por ejemplo, la convivencia familiar. El tiempo de descanso lo dedicamos a trabajar o a las redes sociales. También nuestra carencia de comunicación con nosotros y otros es un factor que juega un papel importante en este sentido".



Indicó que actualmente síndromes como "el quemado" o "burnout" (un estrés psicológico resultado de trabajar demasiado, descuido de la personalidad, no descansar, dormir poco y no atender la parte sentimental del individuo) contribuyen a desarrollar un padecimiento.



Aconsejó cuidar la salud física y mental con orden y equilibrio entre trabajo y descanso, con mucha convivencia familiar (debe ser fomentada) y social además sugirió también alimentarse sanamente y tomar el tiempo para comer fuera del área laboral, socializar con la familia, las personas de la oficina o los amigos.



"No abusar de la tecnología, drogas o alcohol y atender a tiempo enfermedades tanto mentales como físicas. Si sabemos que sufrimos una enfermedad, atendámosla", enfatizó.



Invitó a la comunidad universitaria, y a la población en general, a marcar al teléfono 075 para recibir asesoría profesional si se presenta algún síntoma o duda sobre este tema de la salud mental.