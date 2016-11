Lo que su boda dirá de su matrimonio

Hay novias que están más enamoradas con la idea de casarse, que con el esposo en general

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- Pues resulta que puede decirse mucho de un matrimonio si lo ves con unos lentes diferentes, es decir, desde la perspectiva de alguien más ¡durante la misma boda! Y sé que para esa entonces ya estarían casados y habrían firmado el contrato de su infierno, pero ¿y si pudieras tener una advertencia antes de que sea demasiado tarde?

1. Al cortar el pastel: Sonará obvio, pero aquél que avienta pastel a la cara de su pareja no es una buena señal. Lo más cursi y la mejor señal es si se dan de comer enamoradamente o si uno ensucia al otro con merengue en la nariz. Y es que no importa la forma en que corten el pastel, sino el trabajo en equipo que son, o el amor que se tienen al realizar tan pequeños detalles.

2. Discusiones: Sí, las bodas pueden ser estresantes y sentimentales, pero al mismo tiempo debería ser “el mejor día de su vida”. Si una pareja ya está discutiendo durante la boda, es obvio que es el inicio de muchas discusiones.

3. Las miradas de amor (u odio): Ya saben, esa mirada que se lanzan cuando finalmente se ven en sus respectivos atuendos; vestido de novia y traje. ¿Una mirada de amor no es obvia? ¡Claro que lo es! Y si no está ahí durante su boda, nunca lo estará. Pastel

4. Los discursos: Sí, sé que ‘las acciones valen más que mil palabras‘, pero en cuanto a discursos de boda se refiere, las palabras valen muchísimo. Si tu familia o tus amigos no son capaces de dar lindas palabras con respecto a su boda, es obvio que no lo sienten. Y si ellos pueden ver que algo anda mal, tal vez tú no lo has hecho.

5. Entusiasmo: Esto es obvio. Básicamente si uno de los esposos está más entusiasmado que el otro, es señal de que algo anda mal. A veces sucede que la novia es muy mandona con el novio y, en lugar de que éste tenga el mejor día de su vida, se siente como en la escuela.

6. Todo sobre es la boda (no el matrimonio): Es fácil enfocarse en la planeación, pero cuando el matrimonio se concentra en la boda, en lugar de pasar una vida juntos, ¡hay problemas! Hay novias que están más enamoradas con la idea de casarse, que con el esposo en general.