Sugerencias si vas al Corona Capital

El acceso será desde las 13:00 horas y la primera banda tocará una hora después

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- Los próximos 19 y 20 de noviembre Pet Shop Boys, The Killers y otras bandas visitarán México para reunirse en una de las citas musicales más importantes de la ciudad: el Corona Capital.

Este año, el cartel anuncia a solistas y agrupaciones diversos como Kraftwerk, Band of horses, Walk the moon y The Struts, entre muchos otros.

Si asistes, te recomendamos tener en cuenta ciertos aspectos de logística que rodean al festival. Por ejemplo, los organizadores indican que hay varias prohibiciones, como llevar cámaras profesionales, peluches o introducir alimentos y bebidas ajenos a los que se venden en el Corona.

Recuerda que el acceso será desde las 13:00 horas y la primera banda tocará una hora después, a las 14:00 hrs. El Corona cerrará sus puertas a la 1 de la mañana.