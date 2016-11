Mantente en forma sin ir al gimnasio

Hacer ejercicio nunca requiere una sola hora de entrenamiento

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- Tus amigos fit jamás lo admitirán, pero ese pequeño tiempo que se toman para ir al gym es un lujo. A pesar de todo lo que te digan, hacer ejercicio nunca requiere una sola hora de entrenamiento. Hay tiempo de viaje, esperar a que dé la clase, los ejercicios de estiramiento, la ducha y el traslado de regreso. La verdad es que ir al gimnasio requiere muchísimo tiempo.

Piensa en comer, por ejemplo. Suena como una actividad muy básica, pero en realidad no es de lo más fácil del mundo. Tienes que monitorear tus cantidades, llevar un registro y comprar la comida, cocinarla, etc.

Como cualquier otra mujer mexicana con una familia y un trabajo, no tengo tiempo, energía, ni el deseo de llevar un estilo de vida tan caro y complicado.

Pero aquí está el dilema: Estamos tan ocupados, que no podemos darnos el lujo de no estar saludables. No tenemos tiempo para enfermarnos, y necesitamos toda la energía posible. ¿y entonces?

• Toma un probiótico: La digestión juega un rol muy importante en nuestra salud en general. Y tiene sentido. La mejor forma de que ayudarle a tu cuerpo a que procese toda la comida correctamente, es tomando suplementos de probióticos regulares. Estos dividirán la comida y extraerán las partes saludables para que tu cuerpo pueda absorber las vitaminas necesarias. De esta forma tendrás menos hambre, más energía, tu metabolismo se acelera, tu piel tendrá menos acné y tu sistema inmunológico se volverá más fuerte.

• Duerme más: Sé lo que piensas: “¡No tengo tiempo para dormir!” Pero créeme, no hay nada que puedas hacer para tener más energía durante el día que dormir bien. Sí, es hora de pasar tiempo con los ojos cerrados y disfrutar de los beneficios. Hay estudios que demuestran que el sueño juega un rol muy importante en nuestra calidad de vida, pues no sólo combate la obesidad, sino también la diabetes y otras enfermedades. Si puedes dormir entre 7 y 9 horas al día, tus 13 a 17 horas despierta serán más saludables y productivas. Dormir

• Checa lo que tomas: En lugar de tomar café, toma té verde, los antioxidantes disminuyen los niveles de colesterol y luchan en contra de la demencia y el cáncer. En lugar de tomar una cerveza, opta por un poco de vino tinto, el cual previene los coágulos en la sangre y es bueno para la presión arterial y evita las enfermedades del corazón. Y no olvides tus 2 litros de agua al día.

• Ten más sexo: El sexo también requiere tiempo, pero es más divertido que el gym y el doble de placentero. Y no sólo eso, el sexo disminuye la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, reduce el riesgo de cáncer de próstata ¡y más! Y bueno, recordemos que el sexo es bueno para fortalecer el vínculo entre pareja, ¿qué otro entrenamiento necesitas?

• Juega: Ok, no tienes tiempo para el gimnasio, pero eso no quiere decir que no puedas mover tu cuerpo. Si descargas una aplicación para registrar tus pasos, podrías ponerte retos, conocer un poco más de tu rutina y hasta hacer un poquito de ejercicio. Existen aplicaciones que te obligan a hacer un poquito de ejercicio en 7 minutos, y día a día hay nuevos retos, obstáculos y metas… ¿por qué no intentarlo? Si no te llama, hasta puedes abrir el Pokémon Go y caminar un poco más. El chiste es hacer algo, activarte y aprovechar el mínimo minuto sobrante.