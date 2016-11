Razones por las que él no te toma en serio

Si comienzas a hablar de boda, hijos y el nombre que le pondrán al perro, olvídalo, esto los ahuyenta

CIUDAD DE MÉXICO (16/NOV/2016).- Si crees que tu chico no te está tomando en serio, tienes que leer este artículo, pues pueden ser varios los factores que determinan esta situación.

Y es que no está mal querer un romance de una sola noche, pero si quieres una relación más formal tienes que ser más madura y no convertirte en amor de un rato. Así que toma nota.

1.- Si conociste a un chico en una fiesta, comenzaron los besos apasionados y romancearon 2 o 3 veces y 2 días después te frenan en seco con la frase “No quiero que malinterpretes las cosas, no estoy buscando una relación formal en estos momentos”. Lamentamos decirte que él es un patán y que sí, sólo te vio como amor de una noche.

2.- Por favor, ¡es una súplica!, está bien que estés buscando una relación formal, pero si comienzas a hablar de boda, hijos y el nombre que le pondrán al perro, olvídalo, esto los ahuyenta.

3. No te comportes muy consentida; está bien ser “la niña de papá”, pero para la mayoría de los hombres es complicado tomar en serio a una mujer que se comporta como niña.

4. Darte tu lugar y no estar disponible para él las 24 horas está bien, pero de ahí a ser la inalcanzable acaba cansando a cualquier prospecto.

5.-Demasiado disponible. Lo contrario al punto anterior. El saberte segura y que no representes un reto para él es también es motivo para que los chicos no te tomen muy en serio. No hay nada más irresistible que una mujer segura, conforme con su vida y con cosas que hacer.