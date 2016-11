Diabetes, una enfermedad cara que requiere de mucho

Hay diabéticos que necesita hemodiálisis, cada una tiene un costo de mil 100 a mil 300 pesos

ACAPULCO, GUERRERO (16/NOV/2016).- Acela Delgado Canales, de 49 años de edad, desde hace dos años forma parte de las estadísticas de personas con diabetes, y considera que es "una enfermedad cara y que requiere de mucho cuidado, te cambia por completo tu forma de vida".

Cuando Acela, quien es propietaria de un restaurante, se enteró de que tenía diabetes, dijo que el primer problema fue aceptar el hecho, "y aún más difícil, cuando relacionas la palabra diabetes con muerte".

"Sobre todo, porque es una enfermedad cara y de mucho cuidado, tienes que cambiar tus hábitos alimenticios y de vida, debes ejercitarte cuando menos 30 minutos al día, hay que hacer una caminata para mantenerte en forma y quemar esa azúcar que está de más en tu cuerpo", refirió.

Acela tendrá que utilizar de por vida tres medicamentos para poder controlar su diabetes, además de que la tiene que combinar con una alimentación balanceada a base de verduras, carne, pescado o pollo asado y evitar alimentos dulces.

En entrevista, señaló que "olvídate de los tacos dorados, hay que ponerlos una vez al mes en el menú; la carne de puerco que es grasosa, las chuletas, hay que consumir comidas cocidas al vapor, asadas o en caldo, que no lleve grasa, hay que meter mucha verdura, ensalada, menos tortilla y pan".

Aunque a veces, dice Acela, cuando se siente desanimada, come un pequeño pedazo de chocolate. Victoza, Dabexy y Forxiga, son tres medicamentos que toma y mensualmente gasta alrededor de dos mil pesos.

La restaurantera afirmó que la Victoza, es una ampolleta que se pone todas las mañana y sustituye a la insulina. Cada medicamento, que le dura un mes, tiene un costo que va desde los 350 a mil 100 pesos.

Expuso que cuando quiere salirse del menú nutritivo y tiene antojos como el pozole, se toma su pastilla para que le ayude a eliminar grasas y azúcar.

Recomendó que un paciente con diabetes no debe desvelarse ni estresarse, porque el nivel de glucosa se altera. "No debes desvelarte, no tomar cerveza porque te baja tus defensas. Tu comida, olvídate de lo rico de las grasitas y debes de ser más natural", expuso.

La paciente, al igual que en otros casos, desconocía que tenía diabetes y se enteró cuando iba a ser intervenida quirúrgicamente hace dos años de manera urgente por problemas de vesícula.

"Me puse mal y a la hora de que me iban a intervenir de urgencia, detonó la subida de glucosa, el dolor, y no me la podían controlar; la glucosa se subió a 300, pero me dijo el doctor que era más riesgo de dejar que reventará la vesícula, por lo que me operaron con el azúcar arriba y después me la controlaron", relató

Aseguró que un médico especialista en casos de diabetes le ayudó a controlar el nivel de azúcar con insulina y, posteriormente, cambio y empezó a usar insulina y victoza, que es un regenerador del páncreas.

Su problema de diabetes, expuso, le ha costado mucho esfuerzo y dinero y acudir con médicos particulares, al no tener seguridad social.

"Poco a poco supe encontrarle el punto y controlar mi enfermedad y no he tenido el disparo de azúcar. Al principio mi vista había quedado borrosa, pensé que la iba a perder, pero después al nivelar mi azúcar recupere la vista", expuso.

Acela sigue con su tratamiento de por vida, a veces le ha costado trabajo, más cuando entra en la depresión porque no hay azúcar en el cuerpo.

"Lloré ese día cuando me dijeron que tenía diabetes, porque tu dices diabetes, muerte, y ahora afortunadamente hay medicamentos que te ayudan, te controlan y tienes mejor calidad de vida, pero le tienes que invertir", resaltó.

Al respecto, el director de Salud municipal, Eger Gálvez Pineda, manifestó que el 100 por ciento de los pacientes diabéticos, el 73.3 por ciento son mujeres y 26.7 pertenece a hombres.

En la consulta externa de primer nivel en el municipio de Acapulco, de cada 10 pacientes que acuden a un centro de salud, tres son diabéticos o hipertensos y tienen una enfermedad crónica-degenerativa, expuso.

En el 2015, en Guerrero, se diagnosticaron nueve mil 883 casos nuevos de diabetes y en Acapulco hubo una cifra de tres mil 761 nuevos.

En tanto, en lo que va del año, hay 15 mil 583 casos, señaló, al referir que en comparación con el año pasado, hubo un incremento del 30 por ciento en el estado y en el municipio hay cinco mil 279 casos nuevos en este 2016.

Estableció que los tres factores de riesgo para ser un paciente diabético son la obesidad, el sedentarismo y la hipertensión.

"Dentro de las enfermedades crónica degenerativas, la diabetes mellitus se encuentra entre las tres enfermedades más frecuentes de la consulta externa en un primer nivel, después de la hipertensión", reiteró.

En cuanto al costo del tratamiento para una persona diabética, el director de Salud destacó que depende del tipo de diabetes y del descontrol en el que se encuentra el paciente.

"Cuando hablamos del tratamiento con hipoglicemiantes, el costo sin complicaciones de un paciente con diabetes y sin insuficiencia renal va desde los 10 mil a 15 mil pesos anuales", señaló.

Con el uso de insulina en pacientes con diabetes el costo se eleva 10 veces más, manifestó. "El costo de la insulina, ya sea de intermedia y de acción lenta es de 800 a mil pesos, y dependerá de la dosis que indique su médico", añadió.

Recordó que hay pacientes con diabetes que requieren sesiones de hemodiálisis, lo cual tiene un costo en promedio de mil 100 a mil 300 pesos sin la consulta y solamente la otorgan los médicos particulares.

El costo que genera es de casi 25 mil pesos al mes y al año se invierte más de 200 mil pesos, explicó.

El funcionario municipal resaltó que el 80 por ciento de los pacientes con diabetes terminan con insuficiencia renal, al verse afectados del riñón.

También, dijo, al tener problemas con la circulación sanguínea terminan con pie de diabético, que es muy frecuente en este momento.

"Un paciente con diabetes también tiene problema de la vista y retinopatía diabética y su tratamiento es con base en rayos láser", indicó.

Destacó que, por eso, la Secretaría de Salud estatal y la Dirección de Salud municipal aplican medidas de prevención y recomiendan una buena alimentación y ejercicios.