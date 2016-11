Market Kitchen, gusto perfecto

El hotel Westin sorprende nuevamente con un menú, ahora comandado por el afamado chef Enrique González

GUADALAJARA, JALISCO (13/NOV/2016).- Los tapatíos amantes de la gastronomía tienen la oportunidad de deleitar su paladar con una selección especial del restaurante Market Kitchen que llega directo de la Ciudad de México al hotel The Westin Guadalajara (Av. de Las Rosas 2911). Eso sí, los foodies deben tener en cuenta que la oportunidad es temporal ya que los platillos estarán una corta temporada, hasta el día 25 de noviembre.

Este festival gastronómico está comandado por Enrique González, quien es el encargado de la cocina Grill & Vine en la ciudad. Y para esta presentación, Enrique estuvo acompañado del chef estrella Carlos Phillips. “Nos trajimos alrededor de tres cuartos de la carta de Ciudad de México, me traje los que más me gustaron, los que fueron más emblemáticos y también los que yo vi más viables para trabajarlos aquí, porque hay algunos platillos que requieren técnicas y materiales que no los tenía en la cocina disponibles, fue mucho de logística y ver tiempos, quise adaptarme a los ingredientes que ya tenía aquí”, detalla Enrique.

En el menú que seleccionó González destacan las entradas como salmón curado que está preparado con cilantro, pera asiática y crema ácida, también está la tártara de salmón que lleva aguacate, rábano y aderezo de jengibre, pero también hay sashimi, atún aleta amarilla picante, camarones crujientes, pastel de cangrejo y pulpo a la pimienta negra.

En cuanto a sopas hay de elote dulce, crema de tomate, ensalada wedge y de salmón. Hay pizza de trufa negra y de atún y wasabi, pero también fusilli de crema de limón y ravioli de ricota. Como platos fuertes destacan el huachinango acompañado de frijoles negros, róbalo y salmón, pollo en costra de parmesano, rack de cordero, costilla y filete de res. Las hamburguesas y sándwiches no pueden faltar y en cuanto a postres está el pastel de chocolate tibio, el pastel de queso créme fraiche y el brioche pudding.

Hay acentos asiáticos y francés pero el concepto es muy americano, los platillos son diseñados por Carlos Phillips en homenaje al francés Jean-Georges Vongerichten. Además, todos los ingredientes y alimentos son de proveedores locales, con el fin de incentivar la economía local y que todo sea fresco y de primera mano.

“Jean-Georges Vongerichten tiene restaurantes con estrellas Michelin y Market Kitchen está en la Ciudad de México con The Westin, entonces se dio la idea de hacer un festival con este hotel hermano aquí en Guadalajara y de ahí que Enrique se haya ido a capacitar, estuvo varios días y se metió de lleno en las venas de la cocina de Market, que es una cocina donde todo llega de la granja súper fresco, de ahí que sean sabores aromáticos porque se usa mucho la hierba y la especia, pero que no se rebusca tanto, pero sí tiene técnica francesa”, comparte Carlos quien augura que se tendrá mucho éxito durante los días que esté el festival en la Perla Tapatía.