Cáncer de mama aumenta en jóvenes de 20 a 24 años

Crecen los casos 13 veces más rápido que en la población de 25 a 44 años

CIUDAD DE MÉXICO (11/NOV/2016).- El cáncer de mama en mujeres de 20 a 24 años aumentó 13 veces más rápido que en la población de 25 a 44 años, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, informó la Fundación Keep a Breast.



En un comunicado, la Fundación indica que las cifras muestran dicho incremento en las revisiones de los últimos cinco años.



Señala que hace una década 20 mujeres eran diagnosticadas todos los días con esta enfermedad, mientras que en la actualidad la cifra subió a 33, un incremento de 66 por ciento.



Además, refiere que todos los días mueren 17 mujeres por cáncer de mama, lo que suma un total de seis mil muertes al año.



Para revertir dicha situación, la fundación estadounidense presentó "El Proyecto en México", un programa que busca empoderar a las jóvenes mexicanas con información acerca de la prevención y detección temprana.



Asimismo, realizó bustos de yeso de tres sobrevivientes de cáncer para exhibirlos en el Centro Médico ABC, Observatorio.



Las figuras serán puestas a la venta para recaudar fondos, los cuales serán destinados a la mejora de "Check Yourself!", una aplicación móvil que ofrece recordatorios mensuales y técnicas de autoexploración, la cual se puede descargar en checkyourselfie.org.



En la sesión artística para la realización de los bustos, participó la fundadora de Keep a Breast, Shaney Jo Darden, así como los artistas Yvonne Domengue, María José Lavín, Juanita Pérez Adelman, Gustavo Tavares "MUTA" e Ileana Miranda.