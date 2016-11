Recomendaciones para combatir el estrés en la oficina

Ante la presión, se generan reacciones fisiológicas que amenazan la estabilidad y salud

GUADALAJARA, JALISCO (10/NOV/2016).- Uno de los males del mundo actual, es el estrés. Como parte de una reacción fisiológica del organismo, el estrés activa múltiples mecanismos de defensa una vez que el ser humano se enfrenta a situaciones que demandan y amenazan la estabilidad.



Dentro de la vida social y laboral, este padecimiento provoca ansiedad, nerviosismo, angustia. Aunque para las personas es normal, debido al ritmo agitado del mundo. Tal vez por costumbre. Pocas veces se evalúa el nivel de estrés al que se está expuesto, y en menor escala, se busca erradicarlo.



La oficina es quizá el lugar donde se genera mayor estrés. Pero antes de señalar que éste es autor de más del 15 por ciento de enfermedades cardiovasculares y problemas gastrointestinales, es tiempo de aprender a mantenerlo a raya y controlado.



¿Qué tanto influye dormir bien y madrugar? Según un estudio, se debe abordar el punto principal para potenciar la productividad en la oficina, donde el estrés no se hará presente.



"El mundo laboral sí brinda una opción para disminuir el estrés. Dormir bien, levantarse temprano y llegar a tiempo a la oficina, activará el sentido de responsabilidad y no traerá prisa en la mente de un trabajador. Está comprobado que llegar contrarreloj a la oficina, provocará un bloqueo intenso de la creatividad y sólo arrojará errores", señalan.



Asimismo, planear las tareas, dará fluidez a la agenda del día y permitirá tener pausas activas durante este, como ir por una taza de café, interactuar un rato con los compañeros o poder checar el celular. En caso contrario, estar como "prisionero" del escritorio trabajando a marchas forzadas, desgastará al individuo; donde prima el desorden.



Otra opción es ejercitarse un poco antes de comenzar la jornada. Si se llega antes de la hora de entrada al trabajo, el tiempo para un breve estiramiento y movimiento, ayudará a activar el cerebro y el flujo sanguíneo reducirá cansancio mental y el estrés no dominará.



Una vez se llegue a casa, se recomienda desconectarse del trabajo y prepararse para el día siguiente. Este hábito traerá consigo un estado de tranquilidad. Y si además se come saludable, hay tiempo para leer, se hace ejercicio y se duerme mínimo siete horas, el estrés ya no tendrá espacio en el cuerpo de un trabajador.