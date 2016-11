Señales de depresión posparto

Es normal sufrir de una cantidad moderada de estrés y lágrimas las primeras semanas después de dar a luz

CIUDAD DE MÉXICO (09/NOV/2016).- La depresión posparto es más común de lo que te imaginas. De hecho, de acuerdo a los Centros de Control de Enfermedades y Prevención, del 11 al 20% de las mujeres sufren síntomas de depresión después del parto. Y es que no sólo se puede experimentar días después de dar a luz, sino hasta un año después de hacerlo.

Pero ¿cómo saberlo? La depresión puede afectarle a todos, pero de manera diferente, y eso la hace más difícil de identificar. Pero al igual que toda enfermedad, hay síntomas consistentes a los que se debería ponerle extra atención.

No duermes, incluso cuando tu bebé sí: La mayoría de las mamás no pueden dormir bien al principio, pues deben ajustarse a los hábitos nocturnos de su bebé. Sin embargo, aquellas que tienen depresión posparto sufren de insomnio, a pesar de que su bebé duerma tranquilamente. A largo plazo, esta falta de sueño podría provocar problemas y enfermedades, así que es súper importante checarlo con un médico.

Tomar decisiones da miedo y parece imposible: Te sentirás muy ansiosa; de hecho la idea de tomar una decisión importante con respecto a la vida de tu bebé te dará muchísimo miedo… ¿y si estás tomando la decisión incorrecta? ¿Y si algo sale muy mal? ¿Y si tu bebé se muere? Tendrás ideas muy extremistas y te preocupará mucho no saber si estás haciendo un buen trabajo.

Te sientes desanimada todo el tiempo: Es normal sufrir de una cantidad moderada de estrés y lágrimas las primeras semanas después de dar a luz. Pero si esos sentimientos continúan hasta el punto en que tienen un impacto en tu vida diaria, podría ser depresión posparto.

Has tenido ganas de lastimarte o a tu bebé: Hay chicas que tienen pensamientos como, “¿Y si se me cae el bebé en la tina?” Pero jamás se atreverían a hacerlo, solamente es una mera preocupación. Sin embargo, aunque no hayas ejecutado esos malos pensamientos, te sentirás horrorizada y avergonzada de haberlos pensado… y obviamente no se los dirás a nadie, pues ¿qué tipo de mamá serías al pensar cosas así? Pero acá entre nos… no hay nada de malo en pensar así, pero es súper importante que lo hables con un experto, pues estás sufriendo de depresión posparto, la cual puede ponerte a ti y a tu bebé en riesgo.