Cómo identificar a un hombre que le tiene miedo al compromiso

CIUDAD DE MÉXICO (07/NOV/2016).- Son muchos hombres los que no quieren nada “serio” o que le huyen al amor. Y aunque muchos lo hacen por diversión, hay otros que simplemente le tienen miedo al compromiso. En la mayoría de los casos, esto sucede por falta de madurez emocional, malas experiencias pasadas o la relación de sus padres.

Pero para salvarte tiempo, un corazón roto y una mala salud mental, te traemos las señales para identificar un chico que no busca nada “serio”.

Su tiempo juntos es sexual: Aunque no tiene nada de malo, si es lo único que él quiere hacer, es porque no busca una relación formal. Si verdaderamente estuviera interesado en ti, por ti, estaría dispuesto a llevarte a pasear, tomarte de la mano y hasta llamarte por teléfono sin razón alguna. Si todo lo que recibes es una llamada para hacer el amor, su tiempo está limitado.

No sabes mucho de su pasado o futuro: Si lo único que sabes de él en los seis meses que han estado saliendo es su nombre, dónde trabaja y dónde vivió… algo anda mal. Si tu galán no se está comprometiendo, no compartirá sus sueños, esperanzas y metas contigo. Y viceversa, si él no se ha interesado en preguntarte sobre tu futuro o tus aspiraciones, es porque no le interesa.

No has conocido a su familia: Si tu novio está interesado en una relación seria, querrá que conozcas a su familia, así como tú querrás presentarle a la tuya. Esto usualmente sucede después de los 6 meses al año de relación. Pero si han estado suficiente tiempo juntos y a él no le interesa acercarte a su familia, es porque, o le avergüenza, o porque no te ve como su novia a futuro.

No tiene prisa de etiquetar su relación: Los hombres que están listos para una relación a largo plazo sienten esa necesidad de hacerlo oficial antes de que pierdan la oportunidad. Por al contrario, si llevan 6 meses juntos y a él no le interesa llamarte su ‘novia’, es porque no vale la pena quedarse a su lado.

Es un soltero serial: Si está en sus 20s y NUNCA ha tenido una novia formal, podrías tener chance. Pero si está alcanzando los 40s y jamás se ha comprometido con una relación, no asumas que serás la mujer que lo cambie de por vida.