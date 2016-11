Destacan importancia de identificar origen de anemias

Una ingesta excesiva de hierro, sin estar justificada, ocasionaría riesgo a la salud

GUADALAJARA, JALISCO (07/NOV/2016).- El especialista Javier Perea Díaz dijo es importante identificar el origen de las anemias, debido a que una ingesta excesiva de hierro, sin estar justificada, puede ocasionar otras complicaciones.



El Investigador adscrito a la División de Genética del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS Jalisco, Javier Perea Díaz, agregó que la anemia es el síntoma o manifestación de alguna patología.



"Por lo regular, esta condición va acompañada de estados de cansancio, debilidad, dolor de cabeza, pérdida de peso, entre otros síntomas, esto es cuando está asociada a una deficiencia de hierro, variante que llega a afectar primordialmente a las mujeres con alrededor de 15 por ciento.



Perea Díaz indicó que la anemia asociada a deficiencias nutricionales en las mujeres puede relacionarse con factores hormonales y reproductivos y comúnmente se diagnostica a través de una prueba de hemoglobina.



"Si el origen no es nutricional podemos caer en el error de sobre dotar de hierro al paciente, lo cual, como cualquier metal, tiene que buscar su cauce y puede originar otras complicaciones, incluso daños orgánicos, si es que en realidad la persona no necesita una dosis adicional".



El experto detalló que existen las anemias de origen genético, como las llamadas talasemias, que suelen detectarse de forma casual en el paciente, toda vez que prácticamente no ocasionan ningún tipo de síntoma.



"No los envían los hematólogos o genetistas porque ya son pacientes a los que no se les encontró el origen de la anemia, y es cuando nosotros confirmamos si se trata de una enfermedad genética, una vez descartado el aspecto nutricional".



Estimó que las talasemias tienen una incidencia que va de 0.5 a 1.5 por ciento de la población en general, "este tipo de anemia promueve la destrucción de glóbulos rojos y en sus variantes más graves puede ocasionar que el paciente requiera de frecuentes transfusiones sanguíneas".



Puntualizó que la División de Genética recibe alrededor de 200 muestras sanguíneas anualmente para confirmar si se trata de talasemias o anemias de origen genético.



Precisó que muchos pacientes tienen variantes leves de anemia de origen genético, de hecho suelen tener descontrol en sus niveles de hemoglobina por periodos y posteriormente recuperarse o volver a la normalidad de forma espontánea, ya que el organismo es capaz de hacer homeostasis.



"A través de un diagnóstico oportuno se puede dar un manejo al paciente con el fin de incrementar sus niveles de glóbulos rojos, brindarle suplementos como el ácido fólico y otro tipo de vitaminas adicionales en sus variantes no graves", apuntó.