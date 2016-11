Bata blanca de médicos podría transmitir enfermedades

La prenda sería fácil portadora de virus, hongos y bacterias

CIUDAD DE MÉXICO (06/NOV/2016).- La tradicional bata blanca de manga larga que utilizan los responsables de la medicina podría ser portadora de virus, hongos y bacterias, debido a que los médicos no la cambian ni la lavan de manera constante.



Así lo plantea un trabajo de opinión e investigación realizado por la estudiante Esperanza Sañudo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán".



"La bata podría ser un causa en la transmisión de enfermedades, de infecciones nosocomiales, debido a que no son lavadas ni cambiadas todos los días", señaló Sañudo en una entrevista.



La estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa explicó que una de las preguntas de la encuesta apoyada y contestada por los médicos del hospital "Salvador Zubirán" era: ¿cada cuándo cambia su bata?



"La respuesta más frecuente fue 'dos veces por semana' y tengo cuatro personas que me contestaron que una vez al mes", confesó la joven de 22 años.



"La siguiente pregunta fue ¿cada cuándo lava su bata? y hubo gente que puso que nunca, y eso que en el instituto les lavan la bata, pero tampoco las dejan en el área lavandería", añadió.



Sañudo destacó que las mangas de las batas son el principal vector, "porque los doctores van de paciente en paciente, en consulta, pasillos y zona de hospitalización".



La estudiante abundó que la solución a este problema y de acuerdo con la literatura médica en países como Estados Unidos y Francia, sería la utilización de manga corta y dejar atrás el uso de corbata y reloj, pues también podrían portar enfermedades.



"Pero lo que también revela mi estudio es que los médicos están enamorados de la bata, pues manifiestan que es un símbolo que los identifica como médicos y no tienen la idea de dejarla", subrayó.



La encuesta para un estudio mayor, que hasta ahora se llevó a cabo con 600 personas, es apoyado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", más la beca para continuar con la investigación de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y el Instituto Científico Pfizer (ICP).