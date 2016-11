Depresión crónica puede confundirse con demencia

El estrés genera pérdida de habilidades y memoria, síntomas de ambas enfermedades

GUADALAJARA, JALISCO (04/NOV/2016).- Síntomas de depresión crónica pueden confundirse con demencia, afirmó la médica adscrita al servicio de Neurología del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Nayeli Alejandra Sánchez González.

Indicó que olvidar dónde se dejaron las llaves de la casa o del coche, así como no cumplir con tareas cotidianas -como pasar por los hijos a la escuela-, pueden ser síntomas de una depresión profunda que no ha recibido tratamiento médico adecuado y no de una demencia degenerativa tipo Alzheimer, como podría creerse.

La experta del IMSS aseveró que muchos pacientes que acuden a consulta presentan alteraciones cognitivas difusas, como pérdida de la memoria, pero al interrogarlos se evidencia un problema de tipo mental.

"En muchas ocasiones estos son trastornos depresivos severos y se asocian a un estilo de vida ajetreado. Eso nos hace más propensos a tener síntomas que simulen una demencia, pero a diferencia de esta, la buena noticia es que el problema es reversible si se diagnostica con oportunidad y se lleva adecuadamente el tratamiento", explicó.

Sánchez González añadió que muchos pacientes, jóvenes o adultos mayores, entran en pánico al notar que sus funciones intelectuales disminuyen, pero con apoyo del médico pueden en primera instancia identificar el origen de la enfermedad.

Posteriormente pueden establecer un calendario de atención en el que al menos cada seis meses se realice un test que evalúe las mejorías de la persona conforme se reintegra a la normalidad.

Sugirió que para evitar una falsa alarma, además de consultar a un médico familiar es importante que el paciente y/o un familiar cercano observen si, además de los olvidos, hay pérdida con la habilidad de utilizar objetos comunes, como las cucharas, o si la persona se pierde en la calle.

"Si se presentan síntomas como estos dos últimos entonces probablemente sí se trate de una demencia tipo Alzheimer; pese a que estas patologías no se curan, la calidad de vida del paciente y sus seres queridos sí mejora considerablemente gracias a los avances médicos conseguidos en los últimos 10 años", informó.

Recordó que una alimentación rica en vitaminas, proteínas y minerales, además de la actividad física constante, contribuyen a mejorar el estado de salud general.