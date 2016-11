Las dietas intimidan a pacientes: expertos en obesidad

Esto ocasiona que abandonen el tratamiento cuando no se logra la reducción de peso esperada

NUEVA ORLEANS, ESTADOS UNIDOS (04/NOV/2016).- Las dietas rigurosas y las medidas exigentes como realizar actividad física, así como el cambio de hábitos resultan “intimidantes” para los pacientes, lo que ocasiona que abandonen el tratamiento cuando no se logra la reducción de peso esperada y su problema de obesidad no se atienda, sino que se agudice.

En México, la tasa de abandono del tratamiento en pacientes con obesidad oscila entre 30% y 50%, alertaron especialistas en la conferencia “Mejorando resultados en pacientes con obesidad difíciles de tratar”.

Scott Kahan, director el Centro Nacional de Estados Unidos en Peso y Salud, alertó que los médicos requieren de mayor preparación para lograr mayor empatía con los pacientes con obesidad e impulsarlos a bajar de peso aunque no se obtengan los resultados esperados, por lo que se deben mejorar los canales de comunicación entre el doctor y los pacientes desde el primer nivel de atención médica.

“Es muy importante no juzgar a los pacientes cuando no logran bajar de peso, sino tomar una actitud motivadora que los impulse a continuar en el tratamiento y hacerles ver que cada caso es diferente, lo que funcionó en una persona no funcionará de la misma manera para otra, por lo que se tiene que hacer un tratamiento especializado, debemos ir mas allá”, expuso.

Marcela Rodríguez López, especialista en obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ), destacó que la tasa de abandono del tratamiento en pacientes con obesidad oscila entre el 30% y 50% y añadió que en México es muy difícil bajar de peso porque no se come de manera adecuada.