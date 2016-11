Los servicios funerarios también son para mascotas

Existen personas que no reparan en los gastos cuando se trata de sus mascotas

CIUDAD DE MÉXICO (02/NOV/2016).- El gran cariño que las personas tienen hacia sus mascotas hace que soliciten más y mejores servicios para consentirlos y darles la vida que se merecen, lo cual continúa hasta cuando lamentablemente fallecen.



Para las personas suele ser difícil la partida de un ser querido, como sus mascotas, por lo que los servicios funerarios ha tenido un gran crecimiento a nivel mundial y esta tendencia ahora se observa en México, resaltó el director general de Funeral Pet, Alejandro García.



En ese sentido, destacó que existen personas que no reparan en los gastos cuando se trata de sus mascotas, por lo que poco a poco han tomado más auge servicios como restaurantes, spa y funerarios, entre otros.



"Por ejemplo, hace algunos años tuvimos a una mujer, de edad avanzada, que vino desde Michoacán en taxi tan solo para incinerar a su mascota y tenerla consigo. Creo que le salió mucho más caro el viaje que nuestro servicios", recordó el fundador de esta empresa.



Y es que, añadió, este tipo de servicios están muy desarrollados en otros países, como Estados Unidos, sin embargo, en algunas ciudades del país están teniendo un despegue, como Monterrey, Guadalajara y la capital.



Sin embargo, alertó que hay empresas que ofrecen servicios sin contar con los permisos y los registros sanitarios pertinentes, por lo que pueden ofrecer productos más baratos en comparación con quienes están legalmente establecidos.



Y ya que no existe algún registro especial para la incineración de mascotas, Funeral Pet opera bajo el modelo de servicios funerarios para personas, adecuando las instalaciones y productos para los mejores amigos del hombre.



García subrayó que en la Ciudad de México cinco empresas realizan alrededor del 30 de los servicios funerarios, el resto se lleva a cabo en la informalidad, o hay quienes optan por enterrarlos en sus jardines o en un parque cercano a su casa.



Por ello, es necesario hacer una campaña de concientización entre las personas, así como con las veterinarias, para que promuevan productos establecidos y que cuenten con las instalaciones adecuadas.



Por otra parte, comentó que cuando iniciaron el proyecto, hace casi 18 años, solo realizaron un servicio, sin embargo, en la actualidad el mercado ha crecido tanto que ya registran hasta cuatro mil servicios funerarios por año.



Del total de los funerales, alrededor del 90 por ciento se trata de perros, mientras que el restante 10 por ciento son gatos, aves, urones y conejos, por mencionar algunos.



"Incluso, una vez nos llamaron de una casa muy lujosa al sur de la ciudad, de la cual no nos dieron el nombre del cliente, pero en donde tuvimos que ir por un león que tenían como mascota para incinerarlo", recuerda Alejandro García.



Funeral Pet cuenta también con diversos tipos de urnas, con un valor de entre mil y tres mil pesos, las cuales son amigables con el medio ambiente, como una pequeña caja elaborada con arena, la cual se disuelve al contacto con el agua.



La empresa también promociona una campaña de adopción de mascotas, "y aunque es imposible reemplazar a un compañero, si deciden tener a uno nuevo en sus vidas, es mejor que los adopten a que los compren en alguna tienda", apuntó.



Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que en México, seis de cada 10 viviendas (58 por ciento) reportan la existencia de al menos una mascota.



La mascota más presente en los hogares mexicanos es el perro, en el 84 por ciento de los casos, seguido de los gatos con el 30 por ciento y las aves en el 27 por ciento de las viviendas mexicanas.



En 2011, México ocupó el cuarto lugar a nivel mundial por su población de mascotas.