Rock Deli en Butcher & Sons

GUADALAJARA, JALISCO (30/OCT/2016).- Una buena forma de conocer cualquier ciudad es a través de su cocina. Creo que esa frase es una poderosa filosofía antes de comenzar cualquier travesía. Y cuando hablamos de ciertas urbes, los descubrimientos pueden ser incontables, como sucede en el antiguo Distrito Federal.

Las opciones para comer en la Ciudad de México son abundantes, pero “mucho” no siempre es “bueno”. Y cuando hablamos de hamburguesas artesanales, la regla aplica de forma todavía más rigurosa, pues no todo lo que lleva esta etiqueta es delicioso en automático. Un restaurante que ha logrado brillar gracias al delicado equilibrio que ofrecen entre excelente sabor, buen ambiente y precio justo se encuentra en el restaurante Butcher & Sons.

Fundado en 2012, Butcher & Sons ya tiene cinco sucursales en la capital del país. Sin necesidad de una campaña publicitaria rimbombante o atarse a una promoción especial, el restaurante de hamburguesas y gin tonics destaca gracias a las recomendaciones “de boca en boca” (de hecho fue así que su servidor descubrió su existencia).

Avalancha de sabores

La sucursal que conocí es la del Barrio Alameda (Doctor Mora 9), en pleno Centro de la ciudad. Su ambiente bohemio y relajado es el primer gancho que atrae a los comensales, pero basta con mirar la carta para ir buscando un lugar para sentarse. El horario es de 09:00 a 23:00 horas los domingos, ¡ah! Y es pet friendly.

En caso de que seas amante de las hamburguesas, el menú se puede definir con una palabra: “Paradisiaco”. Hay 11 variedades, cada una con una personalidad peculiar y un sabor excelso, a lo que se suma al menos un especial por mes.

¿Listo para que comience el antojo? Las hamburguesas están “bautizadas” con el apellido de una leyenda de la música, por lo que tenemos la Waits (atún teriyaki, ensalada de alga wakame y chile verde), Barret (res, queso gouda, tocino y pimiento rojo rostizado), Zappa (res, foie gras y cebolla caramelizada), Hendrix (res, salsa BBQ, queso cheddar y cebolla caramelizada), Davis (res, jamón serrano, queso massdam y jitomate deshidratado), Morrison (cordero, aderezo de yogurt, cebolla morada, pepino y jitomate), Marley (vegetariana con queso de cabra empanizado, champiñón, jitomate deshidratado y arúgula), Bowie (res, poblano rostizado, tocino, juliana de tortilla, queso suizo y guacamole) y Cash (res, queso azul y echalote crujiente).

¡Vaya que la lista es larga! Pero vale la pena conocer la descripción de cada una, pues sus sabores son realmente únicos. Y todavía me falta mencionar la Wagyu carne de res japonesa 100% wagyu, jitomate, cebolla caramelizada, pepinillos y queso a elegir), y la original (res, queso Monterrey jack, cebolla morada, pepinillos y jitomate). Y no, afortunadamente ninguna se apellida “Bieber”.

Dicha la letanía anterior, ¿qué te parece si comenzamos a comer?

Las hamburguesas, memorables

Me dejé llevar por los sonidos de la guitarra de Hendrix para elegir mi primer hamburguesa. El pan es artesanal, pero no se despedaza en tus manos, por lo que no acabarás comiendo los pedazos del platillo. La carne es una delicia suprema. Suave al paladar, con aroma intenso. El equilibrio de sabores es perfecto, y la cebolla caramelizada le suma. El tamaño es perfecto y no sentirás que vas a salir rodando.

El valor de la salsa casera

La fiebre por lo “artesanal” o “lo hicimos en casa” ya comenzó a invadir incluso las salsas, en este caso la cátsup.

El sabor de esta en Butcher & Sons es más intenso que su contraparte normal y su textura también es más espesa. La salsa picante y el resto de los aderezos también son de casa, así que siempre es bueno preguntarle al mesero más cercano cuál va mejor con el platillo.

El territorio de los Gin Tonics

El agua tónica es la gran protagonista de la barra de bebidas. Al igual que la carta de hamburguesas, todos los preparados están inspirados en la música, ya sea artistas o ciudades representativas para el movimiento. Los tragos son lo suficientemente buenos en sí mismo como para atraer a comensales que van expresamente a buscarlos. ¿Recomendación? El Spicy Tanqueray & Tonic (tanqueray gin.

El resto de la enorme carta

La carta ofrece malteadas (incluyendo una variedad espesa buenísima) y una prolongada lista de cervezas, entre nacionales (como Tecate, Sol y XX Lager) y extranjeras (Shmuker y Paulaner). Para aquellos que le hagan reverencia al vino también hay bastantes opciones de tinto, blanco, rosado y espumoso.

Si después de atacar el menú de hamburguesas te queda hambre, no te preocupes, ¡hay postres!

EL INFORMADOR / FRANCISCO GONZÁLEZ