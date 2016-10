Consejos para quienes tienen romance con divorciados

Una de las cosas que te podrían llegar a molestar es la historia detrás de su divorcio

CIUDAD DE MÉXICO (26/OCT/2016).- El divorcio sucede… bastante seguido. Y aunque los expertos digan que el divorcio ha disminuido en los últimos años, las probabilidades de que te enamores de un hombre divorciado son muy altas.

Y aunque no tenga nada de malo hacerlo, hay ciertos aspectos que posiblemente te vayan a incomodar, por ejemplo, la historia detrás de su divorcio y cómo le ha afectado hasta el momento.

Sin importar las circunstancias de su matrimonio anterior, un divorcio en general puede tener un gran impacto en la forma en que un hombre ve y actúa en sus siguientes relaciones románticas. Y antes de que te enamores completamente, sería bueno que le hicieras estas preguntitas.

¿Estás cómodo hablando de tu divorcio? Un hombre que evita el tema completamente o muestra cierta ‘incomodidad’, lo hace porque sigue involucrado emocionalmente con su anterior matrimonio… o lo que era anteriormente. Y esta es una señal de alarma, pues muestra una conexión no saludable hacía su ex pareja, lo cual podría provocar muchos problemas a futuro.

¿Quieres casarte nuevamente? Podrás asumir que, dado a que se ha casado anteriormente, no querrá hacerlo de nuevo. Y sí, habrán muchas personas que no querrán pensar en el matrimonio otra vez, pero puede que tu galán piense de una forma diferente.

¿Crees que puedes pasar tu vida con alguien más? Aunque ninguno de los dos esté interesado en el matrimonio, es una buena idea descubrir si cree que dos personas pueden pasar una vida juntos con o sin anillo. Muchos hombres divorciados siguen creyendo en el amor y en el compromiso.

¿Querías el divorcio? De acuerdo a un estudio hecho en la Universidad de Stanford, el 70% de los divorcios son iniciados por mujeres. Y aunque tu galán pudo no haber iniciado el divorcio, posiblemente sí lo quería (o no). ¿Y si él no quería el divorcio y sigue pensando en lo que pudo haber sido? Sería bueno que supieras si ha seguido adelante o no.

¿Cómo te sientes con respecto a tu ex? No todos pueden hablar libremente sobre su ex, pero si tu galán sigue resentido y enojado, podría ser señal de que sigue teniendo muchos sentimientos sobre el tema. El divorcio puede ser algo muy saludable, pero todo se verá en la forma en que habla al respecto.