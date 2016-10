Rutinas de belleza que los hombres no entienden

Los hombre no tienen ni una idea de lo que podemos llegar a hacer para vernos mejor

CIUDAD DE MÉXICO (26/OCT/2016).- Existen chicos que ni siquiera puedan comprender (o les dé miedo aprender) qué tanto podemos hacer en el nombre de la belleza. Entre la depilación con cera, con pinzas, y con decolorante, los hombres no tienen ni una idea de lo que podemos llegar a hacer para vernos mejor. Y no es que deberían quedarse en la oscuridad, la verdad es que no estaría nada mal que entendieran al menos un poquito.

Enchinadores del mal: Ah, pero si no fueran necesarios, no los usaríamos nunca. Ahora en día hay muchas chicas que se enchinan las pestañas con una cuchara, pero también hay otras que lo hacen con un enchinador. ¿Un hombre podría hacerlo a la primera? Seguro que no, y mucho menos después de lastimarse una vez.

Quitarse el maquillaje es horrible: Ponerse maquillaje puede ser divertido a veces, pero removerlo es lo peor del mundo. No solamente tenemos que hacerlo cuando estamos cansadas y queremos irnos a dormir, sino que requiere paciencia, cuidado y muchísimo amor. Y no sólo nos desmaquillamos, hay chicas que hasta tienen todo un ritual de belleza; cremas, toners, humectantes, mascarillas, de todo hacemos para cuidar nuestra piel.

La depilación podría ser una técnica de tortura: Retirar el vello, ya sea vía pinzas o cera, es una verdadera tortura. Tampoco importa si lo hacemos en nuestras cejas, bigote, piernas o zona íntima, el dolor realmente ni siquiera vale la pena, pero lo hacemos. Es doloroso, arde hasta lo más dentro de nuestra alma y realmente requiere mucho dinero en ocasiones.

¡El dinero! ¿Cuánto creen que cuesta una manicura o una pedicura? Aunque a veces serán un lujo, cuidar de nuestro cuerpo es un hábito regular. Sí, los resultados son bonitos, pero hacer el tiempo para ello cada semana o dos, requiere su estrés y sus cuidados.

A veces no todo sale bien: Los faciales profesionales no sólo son caros, sino que también podrían dejarte el rostro rojo y con manchas. Y no sólo el rostro, ¡también el cabello! Es tan fácil ir a una estética, esperar buenos resultados, y terminar con lágrimas en los ojos.