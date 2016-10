¿Se traicionan los zapatistas?

El EZLN apoyará a una candidata independiente indígena a la Presidencia de la República en 2018

GUADALAJARA, JALISCO (23/OCT/2016).- Participar o no en el sistema, ése ha sido el dilema de movimientos revolucionarios a lo largo y ancho del mundo. Fue un debate para los sindicatos en el siglo XIX. Para los partidos socialistas y comunistas. Y para las fuerzas democráticas en contextos dictatoriales. Recordemos el profundo debate entre abstencionistas y participacionistas en el seno del Partido Acción Nacional (PAN) en 1970-1976. En el fondo de esta discusión están las siguientes incógnitas: ¿es posible cambiar el sistema desde el sistema mismo? ¿Participar en las elecciones no significa legitimar al propio sistema?

Este debate que representó un auténtico cisma para la izquierda durante 50 años, hoy vuelve con fuerza a México tras el anuncio de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) respaldará la candidatura de una mujer indígena a la Presidencia de la República en 2018. Tras 22 años de asumirse como un movimiento que actúa al margen de las instituciones, y que se busca posicionar más allá del Estado y el mercado-tomando prestadas sus palabras-, los zapatistas han entendido que era necesario comprometerse con la democracia, que siempre catalogaron como el sistema de los de arriba. No es una decisión menor, es la ruptura con un paradigma que entendía que el cambio político no se juega en las elecciones, sino en la construcción de autonomía política desde las comunidades mismas. Para el zapatismo no es sólo una decisión estratégica, es una toma de postura sobre el sistema que puede marcar su devenir histórico.

Se le atribuye a Salvador Allende la frase: ganamos el Gobierno, pero no el poder. La alocución del socialista chileno es el reconocimiento de una verdad de Perogrullo: el poder trasciende al Estado y a los gobiernos. Cuando leemos, tal o cual político ganó el poder, debemos siempre matizar la frase. En paralelo al Estado, coexisten poderes de todo tipo, desde el económico hasta el cultural y el social. No todo el poder se juega en una elección; es más, muchas veces los que realmente mandan no se presentan a las elecciones.

Por lo tanto, si partimos de que el zapatismo es un proyecto indigenista que guarda recelo con respecto a su relación con el poder y el sistema, no creo que apoyar a una candidata independiente sea, en sí misma la decisión, una contradicción fundacional del EZLN. Qué hacer con el pedacito de poder que obtiene de una elección, eso sí podría constituir una decisión estructural del proyecto. Es decir, si utiliza la influencia que obtiene de las urnas para reproducir los vicios del sistema, seguramente el zapatismo se estuviera traicionando a sí mismo. Sin embargo, si los reflectores electorales sirven para visibilizar dolores, sufrimientos y maltratos a los pueblos indígenas y a los pobres de este país, no encuentro ninguna contradicción en la participación electoral del zapatismo. En la mayoría de las democracias, los movimientos de insurgencia se transformaron en organizaciones políticas que se presentan a las elecciones y que en muchos contextos incluso devienen hegemónicas-Bildu en el País Vasco, ex brazo armado de ETA.