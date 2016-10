Con el corazón en los lectores

El escritor Benito Taibo regresa al mundo editorial con 'Corazonadas', libro que vuelve los pasos sobre su éxito de ventas 'Persona normal'

GUADALAJARA, JALISCO (23/OCT/2016).- Ni palabras rebuscadas ni historias enredosas. Que el lector se identifique, se enoje o se divierta, que algún personaje le recuerde a alguien. Lo que sea, pero que lea. Así es como Benito Taibo habla de “Corazonadas”, su más reciente publicación con la que busca enganchar a los más jóvenes a los libros, a esas historias para leer en el transporte público, en la fila del mercado o en la tranquilidad de la alcoba.

En “Corazonadas” Taibo retoma a dos personajes entrañables para él, el sobrino “Sebastián” y “el tío Paco”, quienes vuelven a narrar la historia ya contada en “Persona normal” -hace seis años- pero vista desde otra perspectiva, con madurez y libertad.

“Pensé que era injusto que sólo hubiera una versión de los hechos, me atreví a darle voz al otro protagonista para que contara su propia versión, porque si no sólo se hubiera contando una parte de esta historia. Ahora son los apuntes del tío Paco y su relación con su sobrino”.

Desempolvar personajes no es algo que acostumbre Benito Taibo, reconoce el autor al confesar la necesidad de contar la historia del sobrino pero ahora desde la experiencia del tío, un señor decidido a no tener hijos y que por azares del destino se enfrenta a una paternidad sorpresiva llena de misterios, de mal de amores de adolescentes, de poesía, de charlas y reflexiones en la cocina.

“Estaba convencido en que no habría otra historia, que ‘Persona Normal’ era un libro único. Me pareció justo dar otra versión más allá de la contada por un adolescente. No debemos conformarnos, debemos tener un montón de historias alrededor de una historia, es la única manera que tenemos los lectores de poder tomar nuestra propias decisiones sobre lo que queremos. Fue divertido enfrentarme de nuevo a estos personajes”.

Directo a la juventud

Taibo insiste en que “Corazonadas” no es un libro pretensioso y sus 156 páginas fueron pensadas para ser una publicación de fácil lectura, para aventurarse a una narrativa amable para aquellos lectores debutantes, para leerse por gusto y no por obligación.

“Pienso que las obras extensas, que explican todo y luego se convierten en sagas con hasta siete libros, te dejan con la sensación de que algo se perdió en el camino a pesar de que está todo tan sobre explicado termina siendo aburrido. En este momento escribo para jóvenes, que sea accesible, si escribo un libro que cueste 800 pesos con 800 páginas no lo leerá nadie. Lo hice corto con toda la intensión”.

El también autor de “Recetas para desastres” aprovecha su pasión como promotor de la lectura para reflejar en “Sebastián” algunas herramientas que ayuden a un joven a vincularse con la lectura, de la naturalidad y casualidades con las que los libros deben llegar a sus manos.

“Cualquiera que quiera ser lector debe ser introducido de la manera más amable posible, sin premeditación, alevosía y ventaja, sin obligatoriedad, sin los prejuicios y presiones culturales que implica el tema de leer. Para ejercer el derecho de no leer tienes que haber sido primero un lector, tiene lógica. No hay que pensar que el libro es una máquina perfecta e intocable que hay que tener en un altar y rezarle todo los días, más bien es un objeto cómplice de los cotidiano”.

Hay que preguntar y preguntar

Las preguntas son elementos constantes entre “el tío Paco” y “Sebastián”, con cuestionamientos inocentes o intencionados que intentan dar respuesta para definir el amor, el dolor, los secretos, la muerte, la vida

“Mantengo la teoría de que la vida está hecha de preguntas y no respuestas. Cada vez que te surge una pregunta y comienzas a indagar a eso que te interesa o te asombra, siempre surge otra pregunta no otra respuesta. La cultura está hecha de eso, de preguntas que van sobreponiendo a otras, que se van haciendo cada vez más grandes. El libro no es una guía moral, es más una brújula loca que nunca va al mismo lugar, tiene que ver con el amor y no hay ningún manual que lo explique”.

Taibo afirma que de alguna u otra forma, todos tenemos un poco de “Sebastián” al no tener miedo de cuestionar cada preocupación o conseguir respuestas que satisfagan la curiosidad, pero también hay poco del “Tío Paco” en nuestro carácter, que intenta dar respuestas, correctas o equivocadas, a lo que nos preguntan, basándonos en las propias experiencias, en las corazonadas.

“Yo me dejo llevar por la intuición. Lo que más me gusta en la vida es perderme, al llegar a una ciudad nueva no voy con un mapa, me dejo llevar por el olor, los colores, los sonidos, las formas de los callejones. La intuición es una herramienta que tenemos, esplendida, que a veces está adormecida, hay que sacarla a pasear todos los días”.

Infaltable a la FIL

Alistando maletas para la 30 edición de la Feria del Libro de Guadalajara (FIL), Benito Taibo adelanta que será uno de los protagonistas del concurrido panel “Mil jóvenes con…”, además de las galas del placer de la lectura, la conferencia: “El señor de los libros: cómo construir un sueño”, firma de libros y la presentación de “Corazonadas” programada para el sábado 3 de diciembre a las 13:00 horas en el Salón Enrique González Martínez del área internacional.

EL INFORMADOR / NORMA GUTIÉRREZ