Periodismo cultural: la mirada sobre la vida y expresión de la sociedad

Héctor Aguilar Camín fue anunciado como el receptor del Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez este 2016

GUADALAJARA, JALISCO (23/OCT/2016).- A realizarse en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el homenaje instaurado en 1992 busca celebrar la trayectoria de aquellos que han dedicado su labor profesional en parte a la creación y difusión del periodismo cultural. Su nombre honra la memoria de Fernando Benítez (1912-2000), primer homenajeado y hombre multidisciplinario que lo mismo ejerció la edición, la historia, el periodismo y la antropología. José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Hugo Gutiérrez Vega, Juan Villoro, Guillermo Sheridan, Roger Bartra, Ignacio Solares y Emmanuel Carballo han sido algunos de sus ganadores. Ahora se suma a la prestigiosa lista Héctor Aguilar Camín.

Héctor nació en Quintana Roo (1946), dirige la revista Nexos desde 2008 (cargo que ya había tenido entre 1983 y 1995). Desde allí ha alentado la reflexión sobre la actualidad en temas económicos y políticos, a la par que la ciencia y la cultura, siempre con el pensamiento crítico como eje principal. Estudió comunicación en Universidad Iberoamericana y el doctorado en historia en El Colegio de México. La Jornada, Milenio, Unomasuno y La Cultura en México han sido los espacios periodísticos donde ha publicado. Sus libros suman una treintena de publicaciones, entre ensayos (un par en coautoría con Jorge Castañeda) e historia (otro par con Lorenzo Meyer), además de cuentos y novelas.

El homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez se une a los reconocimientos que Aguilar Camín ha recibido, entre ellos el doctorado honoris causa de la Universidad Veracruzana, el Premio Nacional de Periodismo Cultural, la Medalla al Mérito del Estado de Quintana Roo y la Medalla Gabriela Mistral (Chile). Aguilar Camín nos platicó sobre Benítez, su premio, el periodismo cultural y la coyuntura electoral rumbo al 2018.

-¿Qué significa para usted recibir este premio que lleva el nombre de Fernando Benítez?

-Me emociona pensar que mi nombre queda unido en estos días al de Fernando Benítez, personaje esencial de la vida cultural mexicana. Benítez es en muchos sentidos el inventor, el primer demiurgo, del periodismo cultural del siglo XX mexicano. Fue un hombre capaz de convocar y anticipar autores y modas culturales, en un estilo único, ecléctico y exigente a la vez. Era generoso en su trato y más generoso aún en el reparto de oportunidades de publicación por igual para consagrados y principiantes. Fernando Benítez es el numen tutelar del periodismo cultural de México. Descubrió un mundo que seguimos habitando.

-Desde hace unos años se habla de una “crisis de los medios”, ¿cuál es el papel que debería tener el periodismo cultural ante los cambios en los medios masivos de comunicación?

-Creo que el periodismo cultural de hoy debe ampliar el significado de la palabra “cultural”, darle a esa palabra el sentido amplio, antropológico, de formas de vida, más que el significado clásico de cultura profesional, que suele referirse al mundo de las artes. A mí me interesa el periodismo cultural que es capaz de tocar y registrar con inteligencia todos los espacios de vida y expresión de una sociedad. No sólo las humanidades, las bellas artes, sino también la ciencia y la tecnología, el mundo en expansión de las innovaciones que cambian nuestra vida. Y los estilos de vida, tanto como las ideas y las creencias. Para mí, periodismo cultural significa periodismo total.

-Además de ejercer el periodismo, usted ha sido también historiador y escritor de ficción, ¿qué tanto mejora el oficio de periodista un perfil interdisciplinario?

-La mirada interdisciplinaria mejora todo, no sólo el periodismo, también la historia y la literatura. Es lo que nos queda del espíritu renacentista que quería, y podía, saberlo todo. Una buena publicación cultural o es interdisciplinaria o es nada. Aquí vale más el saber muchas cosas de la zorra que el saber de una sola cosa del erizo, según la célebre dicotomía de Isaiah Berlin. Aunque la utopía de una publicación cultural en el sentido amplio que digo, quizá sería la de una gran asamblea de erizos de saberes distintos.

-Como editor, ¿cuáles suelen ser sus principales observaciones o recomendaciones a los jóvenes que comienzan?

-La fórmula antigua sigue siendo la mejor: documentar bien lo que se escribe y escribir bien lo que se documenta. En Estados Unidos se ha puesto de moda un periodismo de alta calidad que se describe a sí mismo como “explanatory journalism”: periodismo explicativo. Es una forma moderna de referirse al periodismo serio de siempre, el periodismo que informa y explica, el periodismo que nos enseña no sólo a conocer lo que no sabíamos, sino a entenderlo. Es una especie de regreso al origen, una manera de salir del periodismo de inmediatez y superficialidad que nos permite saber lo que pasa sin entender lo que sucede. El periodismo que me interesa es el que nos permite saber lo que pasa y entenderlo. El periodismo serio de siempre.

-¿Cómo recibe la noticia sobre los planes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para presentar una candidatura independiente en el 2018?

-Recibo esa noticia con gusto. Creo que han hecho un largo viaje pero han llegado al fin, en sus propios tiempos y con sus propias razones, al mundo de la democracia electoral. Por mi parte, muy bienvenidos.

Como narrador, Aguilar Camín recurre a la historia y a la memoria familiar, con libros como “La guerra de Galio”, de 1990, “Las mujeres de Adriano”, de 2001 y “Adiós a los padres” (2014). “Toda la vida” (2016) es su libro más reciente.

ASISTE

El Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez a Héctor Aguilar Camín será el domingo 27 de noviembre, 17:30 horas.